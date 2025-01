Espíritu de Viriato

Nos lo recordó el lunes en este periódico Carlos Gil, periodista de los de la verdad por delante, especializado en todo: se cumplen ahora 40 años del cierre de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata que incrementó un mundo la distancia entre Zamora y Salamanca y aisló por tren a Benavente, la que se dijo tercer ciudad mejor comunicada por autovía de España, ¡mentira como tantas otras! Hay un estudio de viabilidad de la reapertura pendiente de la Palazuelo-Astorga que solo va a servir para marear la perdiz. La Ruta de la Plata la cerró un gobierno del PSOE y no la reabrió uno del PP, a pesar de las promesas de Aznar de las que fui testigo en Benavente.

La fecha del cierre de la Ruta de la Plata no es una más. Fue en la que se acabó de joder la provincia, la que marca el abandono institucional absoluto, la del no retorno (¡y mira qué es duro escribirlo!, la de la orfandad más miserable, la del desánimo. A partir de entonces, los zamoranos asumimos que habíamos perdido la guerra y que por tanto no se puede ir contra el destino (¡y mira que es duro escribirlo!). En los últimos 40 años la provincia zamorana ha visto evaporarse 60.000 habitantes, más de un 30% del total.

Ni la creación de la Junta de Castilla y León ni la llegada de la democracia han servido para frenar la sangría poblacional ni para equiparnos con el resto de provincias del país. Y no, por Dios, que nadie crea que durante el franquismo por aquí se vivía mejor. Solo un dato: desde 1950 Zamora ha dejado escapar la mitad de su población.

La provincia ha sido maltratada por el franquismo y por el régimen constitucional, por el PSOE y por el PP que han permitido y alentado (por acción u omisión) que se consolidara el desequilibrio territorial del país que ideó el poder dictatorial para ganarse el favor de las clases dirigentes de las regiones periféricas. ¡Qué error, qué inmenso error! Sobre todo para Castilla y León. ¿Quién va a pagar la deuda histórica? ¿Quién? Nadie. Seguro que nosotros. Y la futura.

Lo he escrito tres párrafos más arriba, el destino también nos ha dado la espalda, pero aún así, por mandamiento de especie tenemos que revelarnos. Iniciamos ahora un nuevo año y es momento de plantearnos nuevos propósitos. Desempolvemos el espíritu idealista de Viriato y vayamos con todo a reivindicar que tenemos derecho a seguir viviendo enmarcados en una unidad administrativa a la que queremos: ¡ojo, sabiendo que no vamos a encontrar apoyo en los partidos políticos!

(P.D. Un año nuevo siempre es una oportunidad única de cambiar actitudes y de empezar nuevos quehaceres. Lo tenemos difícil, pero lo que ocurra mañana está por hacer, es nuestra oportunidad. ¡Qué 2025 nos dé lo que nos merecemos!).

