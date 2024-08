La tarta que se come a los comensales

Ha empezado a lo bestia la campaña de blanqueamiento para hacer que los españolitos comulguen con piedras de molino; mejor, con ortostatos de cien toneladas.

Desde ya terraplanistas del sentido común están poniendo toda la carne en el asador con tal de soterrar la razón y convencernos que si de una tarta de 19 trozos para otros tantos comensales alguien se lleva dos, todos los demás van a salir también beneficiados. Ojo que están hasta el cuello en la tarea y ya han pasado la primera fase, la de autoconvencerse. Y lo han logrado, que las causas no entienden de matemáticas, son pura emoción.

Vivimos tiempos en los que se mira pero no se ve, en los que se oye pero no se escucha, en los que los intereses particulares o de grupo socavan el terreno sobre el que vivimos todos y esos túneles minan la estabilidad y convierten el suelo en un avispero.

Da igual la razón, el caso es apoyar a los míos, aunque se tiren a un pozo; si lo hacen, yo iré con ellos porque los otros son mala gente y no se puede vivir a su lado, que destiñen. Es como un vendaval que barrunta tormenta, rayos y un borrascón de aúpa.

Lo de pensar no se lleva mucho esta temporada, el caso es dejarte ir junto a tu clan, que es el que sabe y el que te ha acogido sin preguntar, que a tu bisabuelo le pasó lo que le pasó. Cuando alguien se acerca a la linde ya está el perro carea enseñando los dientes: "Ni se te ocurra, eh, tú, con los tuyos". Y hasta las mientes se han adaptado a los tiempos y el discurrir tiene un molde del que es incapaz de salir.

No está el mundo para situarse en el medio de los dos bandos: te van a crujir unos y otros. No discutas ni plantees alternativas, que es peor.

Créetelo: "Cataluña se merece una financiación singular porque ella lo vale, pero que sepas que ya llevábamos tiempo planteándonos el tema; dijimos lo contrario, sí, pero ya sabes, porque había elecciones; ahora, ahora es cuando se pueden alcanzar acuerdos, todos vamos a ganar". "¡Pero si eso es imposible, el Estado central va a quedar desmantelado!". "No, todo lo contrario, pero tú a callar, que ahora es tiempo de hacer y no de hablar". "Lo que interesa es el relato, que nadie se quede atrás".

"¡Pero sí aquí estamos en la cola desde hace mucho tiempo!". "No, eso os creéis vosotros. Sois unos privilegiados, que recibís más de los que dais. Ahora, ahora es cuando se va a hacer justicia y un reparto solidario. Cataluña es, y lo va a ser mucho más, faro de España". "¡Pero si algunos catalanes no quieren ser españoles!". "¿Y qué?, pues nos hacemos todos catalanes independentistas y ya verás como no tienen más remedio que entrar en el redil".

