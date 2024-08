Niños de pueblo

Nunca deberían robarle a los pueblos el mes de agosto, aunque lo harán, ya verán. Es todavía el tiempo de la luna gorda y ensangrentada de madrugada, el del milagro del envero que ilumina las uvas y deja ver su corazón melifluo, el del maraño evaporado que desnuda los sembrados que fueron de cereales, el de las codornices asfixiadas y boquiabiertas, el de las fiestas atascadas de encierros y capeas, que el presupuesto no da para más alardes taurinos; el de la cultura —la que sobrevive— poliédrica y trasversal, esta sí; el de los niños, sí, el de los niños, que en los pueblos también hay niños, aunque casi nadie los vea, que brotan en estío como la nostalgia de los mayores, río de recuerdos revueltos que se embalsan en el lodo cribado por el estiaje.

Es agosto mes de campamentos infantiles, de compartir lo que aún no ha nacido, de soñar lo que aún está por venir. Sería bueno que a los niños se le enseñara cultura rural, la que queda por ahí, prendida en los calcetines de lana, ese mundo achatado que ya es sombra y calcomanía desdentada de otro anterior, miserable sí, pero donde todo era real, lo que ocurría por dentro y por fuera, donde las cuentas no pasaban de sumas y restas, que no daba para más una faltriquera repleta de telarañas, que hubo muchas lágrimas envueltas en sudor, pero también risas que engordaban junto a los melocotones de la abuela.

Sería bueno que a los niños que todavía están unidos a los pueblos por un ronzal inconsistente solo detectable en agosto se les enseñara a reivindicar la autenticidad del mundo de sus abuelos, miserable, sí, pero lleno de cosas vivas que hacían carne en el cuerpo pegado a la tierra como la hierba en primavera que no necesita raíces porque sus ramas son tan fuertes que por unos días la hacen inmortal.

Que sepan los niños que el mundo de sus abuelos se está muriendo (ya se ha muerto casi todo) y que nadie quiere pagar el entierro, menos lo que inocularon el virus letal sin activar las vacunas.

Que sepan que pronto abrirán desde las alturas un enorme parque temático para mostrar a quien quiera verlo la historia de un fracaso que duró miles de años.

Y que los niños conozcan también, porque ellos lo vivirán seguramente, que habrá un tiempo en que los verticales (aquellos que habitan en las ciudades) tendrán que pagar para mantener entreabierto el ámbito rural cuando lo podían haber conservado, al menos en parte, a poco que los que mandan hubieran aplicado cierto sentido común.

Los niños, sí, son el futuro, ¡lástima que no se les abra los ojos desde pequeños!

