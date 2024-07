Lobo quiero ser para beneficiarme de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dicta que las autoridades deben implementar medidas de protección para las especies que se encuentren en situación desfavorable o corran el riesgo de estarlo. ¡Faúndez, Guarido, Mañueco, mucho estáis tardando, mandarle a los de la UE los datos demográficos de Zamora, qué se enteren que somos la provincia española que porcentualmente más población humana ha perdido, pierde y perderá, según el INE; decidles qué hagan algo, qué se muevan, qué trabajen, leches, qué nos traten como a los lobos!

Lobo quiero ser para acogerme a la sentencia de la corte europea que fija que el cánido salvaje no puede ser declarado cazable en una región de un país miembro cuando su estado de conservación es desfavorable a nivel nacional. Pues eso que exijo igualdad, ¡que a los especímenes de la especie humana que por aquí andamos nos traten lo mismo que a otros que viven en otras zonas del país, como Cataluña, el País Vasco o Madrid! ¿Es lo justo, no?

Dice la Justicia europea que la caza del lobo ibérico es ilegal en Castilla y León (¡pero si ya en 2021 dejó de ser especie cinegética, qué cansinos!) porque el Gobierno asegura que hay pocos ejemplares. Ya, ¡¿y por qué se admite sin aspavientos la eliminación de personas: aquí cada vez somos menos y no pasa nada?! ¡¿Miembros de Ascel, Pacma, Tribunal de Justicia de la UE, una pregunta muy corta: creéis que la población de lobos ha disminuido en las últimas décadas en Castilla y León?! ¡Por favor, vamos a buscar entre todos la coexistencia real entre humanos y lobos!

Juntos presionemos a quien haya que presionar. Esta provincia y la mayor parte del territorio de Castilla y León descontaminan mucho más que contaminan. Aportan pura biodiversidad a Europa. ¡Luchemos para que esto se reconozca, para que personas y bichos puedan convivir! Pero para eso hay que frenar la sangría poblacional humana, hay que exigir medidas especiales. ¡Si no hay personas no hay bichos!

Lo que está ocurriendo en esta provincia, salvando las distancias, es un pogromo blando. Nadie quiere afrontar un problema que crece y crece cada día. ¡Lobos, avutardas, linces, lo que sea, sí, pero también humanos, no se puede tener un jardín sin cuidadores! Sé que exagero, pero en situaciones límite hay que romper el sentido de la medida. Lobo quiero ser para dar dentelladas a quien no hace nada por frenar lo que está ocurriendo y para comerme a quien lo está auspiciando. Ah, y también quiero ser catalán y vasco, ¡vaya chollo, eh! ¡Y aquí nos callan con Monte la Reina. Pero no corran, eh, tran-qui-los!

