No, no tengo nada contra los linces, pobrecitos; bastante tienen ellos con sobrevivir cazando conejos; todo lo contrario: lince quiero ser para tener mi minuto de gloria y salir en todos los medios de comunicación de tirada nacional por haber pasado (la especie, me refiero) de 200 a más de 2.000 ejemplares en diez años; por haber superado la fase de peligro de extinción y sentirme querido por el Estado español y por Europa que han invertido (o gastado, bueno esto mejor lo borro) 50.000 euros por individuo (de lince, claro), aunque, no sé por qué (¿o acaso sí lo sé?), esto último no se dice ni en periódicos, ni en televisiones, ni en emisoras de radio.

Ya me gustaría a mí ser lince. A mí y seguramente a todos aquellos humanos que vivimos en el ámbito rural vacío, vaciado y jodido, que estamos en peligro de extinción (casi muertos) y nadie nos hace ni puto caso desde hace años y años.

Los que vivimos en el ámbito rural damos de comer a quienes viven en las ciudades y a todo bicho viviente (incluidos los linces, que sí, comen conejos, pero los lagomorfos se zampan cepas, cereales, huertos..., lo que pillan, claro) descontaminamos el territorio y hacemos posible, porque limpiamos el medio, que los urbanitas puedan venir a los pueblos en fines de semana y vacaciones.

Lince me gustaría ser para sentirme querido por la sociedad, que no sé porque no quiere igual a conejos y topillos de los que se alimenta (lo del lobo y las ovejas, ya ni te digo, ¡pobrecitas ellas, dando carne y leche gratis desde hace miles de años y se lo pagamos así, adorando a quienes dan las dentelladas!).

Félido de pelaje rojizo me gustaría ser y así no me sentiría desamparado por quienes mandan, esos que llevan décadas silbando mientras se despueblan enormes extensiones de terreno y las grandes ciudades se atascan de gentes y problemas, que ni vivienda encuentran cuando aquí nos sobran, que se nos caen a cachos de vacías y desnudas.

Es desesperante notar como sangra la herida del abandono sin que nadie haga nada por intentar taponarla. ¿Para qué queremos los humanos que vivimos alejados de las ciudades un Ministerio de Reto Demográfico si su apuesta está muy clara en favor de los bichos y las energías renovables (aún en terrenos cultivables) que van a empujar un poco más hacia el abismo a (humanos) vacíos, vaciados y jodidos?

Lince me gustaría ser para demostrar valentía y hacerle un corte de mangas mental, y otras cosas, a quienes nos llevan engañando desde siempre. Pero no, no soy, no somos félidos. Solo una esperanza: llegará un tiempo en que la tierra se rebelará contra los malos de espíritu. Solo un pero: nosotros ya no estaremos; los linces, sí. Me alegro por ellos.

