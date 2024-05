Agricultores reclaman la ampliación de la PAC ante el retraso en la tramitación de expedientes

El "retraso" en la tramitación de expedientes ha llevado a UPA Castilla y León a reclamar a la Consejería de Agricultura que solicite al Ministerio de Agricultura la prórroga del plazo de solicitud PAC al menos hasta el 15 de junio y el plazo de modificación hasta el 30 de junio, y por lo tanto amplíe en quince días las fechas que expiran, en un principio el 31 de mayo y 15 de junio, respectivamente.

La Unión de Pequeños Agricultores considera "imprescindible esta ampliación del plazo ante la acumulación de expedientes sin poder ser registrados a día de hoy, y cuya responsabilidad es ajena a los propios agricultores y ganaderos". De hecho, "los gabinetes técnicos de las Opas están trabajando con enorme profesionalidad y dedicación para sacar adelante un trabajo que es inmenso, y que resultará casi imposible de realizar en su totalidad si no se amplían esos plazos".

Apunta la UPA que "este año está habiendo serias distorsiones a la hora de tramitar la PAC y que han complicado especialmente la toma de decisiones de los profesionales agrarios". Entre otros motivos para solicitar esta ampliación está el hecho de que "el Fega a estas alturas no ha terminado de cargar la versión definitiva de derechos de ayuda básica a la renta, ni ha terminado de corregir los errores de la última carga de derechos que hizo en su día. Esto ha provocado que muchos titulares de explotaciones no sepan cuántos derechos tienen, si los han cubierto o no, y por lo tanto si pueden comprarlos o venderlos".

Además, la organización agraria apunta que las flexibilizaciones de la PAC aprobadas por el Ministerio en los últimos días "han retrasado la normal gestión en la tramitación de expedientes". Por otro lado, "lejos de descargar burocracia se ha multiplicado la misma debido a que se han hecho numerosos cambios de filtros en el programa informático autonómico, por lo que hay que cambiar ahora todos los expedientes que se registraron en un principio".

A estos problemas, UPA añade que "en los últimos días se ha hecho pública la nueva convocatoria para agricultores y ganaderos que deseen acogerse a las ayudas agroambientales, y cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de junio".

También UPA advierte de que el "retraso en adjudicación de pastos en determinadas zonas de la región ha supuesto aún más incidencias. Sirva como ejemplo que algunos ayuntamientos locales estaban esta misma semana asignando pastos a los ganaderos de determinados municipios".

Por estos motivos, UPA exige "responsabilidad" a la Junta de Castilla y León para que actúe de inmediato solicitando la ampliación de fechas para tramitar la PAC 2024. La organización ha solicitado en los últimos días a los responsables del Ministerio de Agricultura en Toledo, a lo largo del transcurso de una jornada sobre ganadería extensiva, que actúe de oficio, y que amplíe las fechas PAC "para permitir que todos los agricultores y ganaderos de nuestra región no se vean afectados por un problema que es fácil de resolver con el simple hecho de ampliar unos días el plazo de tramitación de las ayudas correspondientes al 2024".