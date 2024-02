Las organizaciones agrarias convocan una gran tractorada en Zamora y Benavente

“No somos los jardineros de Europa, nuestros campos producen cereal, patatas, verduras… Y nuestras granjas no son hoteles de mascotas, sirven para alimentar a la sociedad”. Lorenzo Rivera, líder provincial de COAG cargaba así contra una PAC “verde y ecologista que solo salva a los que no se dedican a la producción, a la gran dehesa”. Una PAC con “una alta carga administrativa, un tsunami burocrático que se va a llevar por delante al sector”.

La política agraria para los próximos años en Europa tiene soliviantado al sector primario, que anuncia un nueva tractorada en Zamora y Benavente, convocada en unidad de acción por COAG, Asaja y UPA, el día 9 de febrero. Mientras se suceden las espontáneas protestas que llevan a cabo agricultores y ganaderos en la provincia, las organizaciones agrarias hacen valer su historial reivindicativo con “más de cincuenta protestas en los últimos años” precisó Lorenzo Rivera. “Respetamos estas acciones, pero nosotros actuamos conforme a unas reglas, somos serios, sabemos lo que dan de sí las redes sociales”. Las tres principales organizaciones agrarias de la provincia de Zamora sabían que llegaba una “primavera caliente”, aunque indudablemente las protestas iniciadas en Francia y Alemania han acelerado el curso de los acontecimientos y el campo vuelve a sacar los tractores a la calle en una movilización que de nuevo quiere hacer historia en Zamora. Porque el campo rechaza de plano una PAC “nefasta” según la ha tildado el presidente de Asaja Zamora, Antonio Medina. “Europa no quiere que produzcamos, pues que se preparen los consumidores porque los alimentos seguirán encareciéndose y puede haber desabastecimiento porque al final desmantelan la producción agrícola y ganadera de España”. “Que nos dejen producir alimentos” resumía el máximo representante de UPA Zamora, Aurelio González, en una comparecencia de los tres líderes agrarios para expresar la unidad de acción del campo zamorano en contra de la política agraria aprobada por Europa para los próximos años. Una PAC que comenzó a diseñarse en 2017 y cuya aplicación, ya en vigor, “hace nuestras explotaciones menos competitivas”. Lorenzo Rivera ha cuestionado a los “lobbies ecologistas” que “han jugado con el Parlamento Europeo y con las cosas del comer, y diseñan esta PAC cargada de componente verde y ecologista. La estrategia de la granja a la mesa es la mayor hipocresía y el mayor problema para los ganaderos de Europa” ha proclamado el representante de COAG. Las tres organizaciones agrarias apelan a la participación en la tractorada del viernes, 9 de enero, en Zamora y Benavente. Las movilizaciones se sucederán por el resto de provincias de Castilla y León.