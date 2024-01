El campo encabronado (y humillado)

Autovías estranguladas, ciudades sin salida al campo, carreteras repletas de desechos de materias primas de primera necesidad, políticos negociando, y cediendo, a la carrera para parar el caos que causan miles de tractores que van por donde no tenían que ir y de sus dueños que, hartos de aguantar imposiciones absurdas, han tirado por la calle de en medio.

¿Qué le pasa al campo europeo? Pues que está hasta los cataplines y se ha rebelado. Y no será, ya verán, la última revuelta: habrá más y más gordas porque lo que está en juego no es solo la renta agraria, está, sobre todo, la dignidad, y una forma de vida, la rural, que está siendo aplastada por quienes hacen las leyes y sus asesores, sobre todo por sus asesores, obsesionados por un concepto de lo verde muy cercano a lo marrón, que lo está enmerdando todo sin que nadie asegure que lo que hay detrás de ese horizonte de inmundicia no sea un lodazal, porque la Política Agrícola Común, que nació en 1962 como una alianza entre la sociedad y los agricultores, como una manera de vertebrar la Europa del futuro, alejada de los conflictos bélicos y la autarquía, la PAC que se ocupó durante años de gestionar los excedentes agropecuarios, los imaginados y manoseados lagos de trigo, leche y carne, ha devenido en un espejo de incongruencias, catecismo del proteccionismo más rancio, que dicta normas que no aclaran sino que embarullan, laboratorio de pruebas de los que quieren parar el cambio climático convirtiendo Europa en una jardín pantagruélico donde se planten margaritas en vez de trigo y se condene a los criadores de ganado porque es más sana la carne artificial que se hace con células cultivadas en una probeta, donde se maniata a agricultores y ganaderos, y por ende a todo el ámbito rural, con maromas normativas defendidas por leguleyos iluminados y sin escrúpulos que quieren transformar el territorio que ocupa la Europa vieja en un edén rodeado de latifundios donde se cultivan las materias primas en frascos de pesticidas y herbicidas, productos que compramos sin rechistar a precios cada vez más elevados, sistema este, el de comprar fuera alimentos con alma emponzoñada sin mirar las etiquetas, sin garantías, que no asegura el abastecimiento y augura continuas crisis alimentarias.

Eso es lo que está ocurriendo, que ha estallado el descontento que existe en el campo, que augura una batalla sin cuartel (ya perdida) entre el ámbito rural, que padece las leyes, y la ciudad, que las aprueba. ¿Y en España? Aún peor, porque agricultores y ganaderos, además de ser víctimas de una PAC estrambótica y de unos políticos con anteojeras, padecen una sequía insaciable y no tienen relevo generacional. ¿Quién se va a quedar en un medio despreciado por todos? Concentración de tractores el próximo 21 de febrero en Madrid.