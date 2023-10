¿De quién es el aire, la lluvia, el mar, el sol o la luna? Piénselo. No tienen dueño conocido, se supone que son de todos los humanos (el resto de seres vivos no cuentan, no les reconocemos la capacidad de ser propietarios) que vivimos en este inmenso valle de lágrimas, aunque eso no es cierto del todo porque hay quien utiliza el aire, la lluvia, el mar, el sol o la luna para hacer negocio. Otra pregunta: ¿De quién es el territorio? Piénselo. El territorio sí que tiene dueño, dueños, mejor dicho.

Y aquí viene el argumento que pretende sostener este artículo. Quienes viven en el ámbito rural poseen (con el control administrativo del Estado, eso sí) más del 90% del territorio, son dueños de la mayor parte de la piel del planeta (ya, ya sé que también hay propietarios que residen en la ciudades y que las grandes multinacionales no hacen más que comprar terreno de aquí y allá, por algo será, por cierto, pero todavía es minoría). El vaciamiento del ámbito rural aquí, sobre todo, pero fuera también, es un hecho y va a más. Y no solo es vaciamiento de población, también de servicios y hasta de talento, como acaba de denunciar el Comité Europeo de las Regiones, unido al estancamiento o declive económico, perfil en el que encaja la provincia de Zamora y así lo proclama el estudio. El aire, la lluvia, el mar, el sol o la luna son imprescindibles para vivir y, desde luego, el territorio. Sin él no hay nada. Sin embargo, los dueños (y dueñas, que nadie se enfade) del territorio cada vez cuentan menos. La gestión del mismo le viene impuesta desde los despachos y parlamentos urbanitas. Los propietarios rurales son ninguneados, machacados, a pesar de que son, en primera línea de frente, los encargados de luchar contra el cambio climático o producir alimentos o habilitar espacios para quienes viven (la mayoría) en las ciudades. Y aquí va la moraleja. Ya no hay lucha de clases (al menos no es evidente) ni ideologías puras enfrentadas (en la actualidad el frentismo tiene que ver con las causas), ahora (y aún más en el futuro) lo que impera es un choque entre las grandes ciudades y los núcleos pequeños de población. Mejor explicado, se está perpetrando la absorción y destrucción del medio rural por parte del urbano. ¿Qué hacer? Difícil lo tiene quien no sabe gestionar su poder ni tan siquiera es capaz de reconocerlo, aunque empieza a ver ejemplos de partidos ruralistas en Europa que han comenzado a ir hacia arriba. Pero por aquí andamos a uvas, que aún sigue la vendimia.