El estado de Zamora, bajo mínimos

No, el estado de la provincia de Zamora no es bueno, no, señor Mañueco. El de Castilla y León en general tampoco, pero es un poco menos malo. Ahí están los fríos datos estadísticos que mantienen helado este rincón de una comunidad autónoma que camina dando trompicones y que en vez de acercarse a la media nacional, cada año se descuelga más (sí, ya sé, que el panorama que se abre ante el previsible pacto anti natura de Sánchez ­—Maquiavelo redivivo— con los independentistas no va a ayudar, todo lo contrario, es desolador, peor imposible).

Pero no solo es la estadística, es que en esta provincia el ánimo vive en el subsuelo y cuando la esperanza se evapora, solo queda contar desgracias. Lo vio, usted, señor Mañueco, en la gala de la Fundación Caja Rural de Zamora (entidad crediticia, esta sí, que está apostando contra corriente, por iluminar al menos un pequeño espacio para encontrar la puerta del futuro). Sus palabras, las suyas, señor Mañueco, comprometiéndose con el progreso de la provincia y animando a asumir la innovación como factor de competitividad, sonaron a vacío. Solo aplaudieron los comprometidos con su causa, que es la de ellos. Venir a Zamora a hablar del Corredor del Atlántico, la Ruta de la Plata ferroviaria o de polígonos industriales (el de Monfarracinos parece, ahora, la estrella de la corona) suena a verborrea para salir del paso. Por cierto, no es verdad que usted haya hecho tradición de su presencia en la gala de la Fundación Caja Rural. El año pasado, sin ir más lejos, hizo mutis por el foro, seguramente huyendo de la quema de la Sierra de la Culebra. No, el estado de Zamora no es bueno, no, señor Mañueco. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita (renta) en esta provincia es el más bajo de la región, está más de un 30% por debajo del de Burgos o Valladolid. El desequilibrio territorial que usted, su partido, el PP, denuncia, con toda razón, entre las comunidades autónomas españolas, es evidente aquí, entre provincias, en la región que ustedes gobiernan desde hace treinta y muchos años, que ya es decir. Alguien tendrá alguna responsabilidad, digo yo. Aquí, ya ve, hasta el turismo (qué riqueza tiene esta provincia y sin promocionar) anda a la deriva. Y este verano, el que acabamos de despedir, Zamora ha perdido un 20% de pernoctaciones, qué nadie quiere dormir en una tierra con un mañana difuso. Tiene usted una ventaja, señor Mañueco, que el partido del “autonomismo útil”, ahora comandado por el señor Tudanca en la región, nunca ha sabido entender a esta tierra (sus resultados electorales así lo dicen). Que nos ofrezcan la mitad (en porcentaje) que a catalanes y vascos y ya verán, ya, como Castilla y León se hace socialista.