Zamora, la (des) "esperante"

“La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes”. La frase, dicen, es de John Lennon y encierra la misma filosofía que la de Cavafis, esto es, la de disfrutar del camino antes de llegar a Ítaca porque el destino es la evanescencia y la nada. La vida es la espera de lo que está por venir. Los humanos somos así, como Samuel Beckett, siempre deseando que llegue Godot, aunque ya sabemos de antemano que nunca va a llegar y hasta que es mejor que no llegue porque si aparece se acabará la representación.

La espera como condición no solo es propia de los humanos, también salpica el devenir de las obras y realizaciones de estos. Fíjense en el territorio que habitamos, en esta Zamora nuestra de los dolores. ¿Hay acaso otra provincia que se identifique más con la espera? A nosotros (a los zamoranos, verdad) nos parece que no. Está sentada al lado de un río (y no, no me refiero solo al Duero, que tenemos muchos) que es de otros; cabizbaja, enfadada con el mundo, refunfuñona, pero a la vez conformista, victimista de puertas para adentro, pero sin molestar demasiado, creyendo que algo tiene que cambiar pero sin hacer nada para que ocurra, no siendo que…

Zamora es de carácter “esperante” (término que no se utiliza, pero que viene bien al caso), o sea que ha incorporado a su forma de ser ese deseo de cambio difuso e inconcluso. No es que quiera cambiar de estado, no. Lo que quiere es estar siempre “esperante”. Y, claro, como el carácter es el destino, que ya decía el presocrático Heráclito, pues ocurre lo que ocurre, que por si acaso manda a sus hijos a que cambien el mundo de fuera, no siendo que…

No, no es que me haya dado el siroco por este calor normal de principios de verano (qué se enteren los periodistas de las olas, qué busquen noticias, que en verano lo que tiene que hacer es calor), es que como me han impuesto un periodo de espera, pues me ha dado por reflexionar al respecto y he echado mano de esta Zamora nuestra, que refleja como nadie la condición de sus gentes. Sí, los que queremos que cambie pero a la vez seguir sentados.

La vida es lo que hacemos mientras estamos vivos. ¡Hombre, claro, qué tío más listo, mira tú! Sí, una obviedad, pero que lo aprenda Zamora, que mientras uno está vivo hay que agarrarse a la existencia, dar guerra, ese es el mandato genético. No dejarse llevar. Que lo aprenda Zamora, la provincia crisálida, y nosotros, los zamoranos, renunciemos ya a ser crisantemos.