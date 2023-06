Zamora, la última muñeca de la matrioska

Los humanos inventaron las contradicciones para empujar la bola del destino, se montaron en la paradoja y se dejaron ir. ¿Cómo les ha ido? Este es el resultado: la especie de primate más común y extendida, el simio más longevo, el único capaz de inventar artilugios de destrucción con potencia para reventar todo su mundo, de autoliquidar la especie y a la vez usar esta capacidad de arrasar para equilibrar fuerzas, para mantener, regulando el miedo, la ingeniería de la paz entre potenciales asesinos.

Tan incongruente es el humano que dio cuerpo de ejército al poder, institucionalizó la fuerza para mantener lo más etéreo y ficticio, el dinero, y así encumbrar la desigualdad, aceptando corpus de ley pragmáticos, pero paradójicos, ya que parten de una supuesta igualdad entre individuos que ellos mismos no reconocen.

Sólo unos datos sin orden. La deuda pública mundial asciende a 296 billones de dólares. No hay país que no deba. Así está el panorama. El sistema está montado sobre un bluf porque si se exigiera el pago completo de la deuda no habría dinero suficiente -o al menos el valor que se le supone a este- para enjugarla. Los compradores de deuda se conforman con cobrar intereses, sabiendo –o no- que el dinero vale diferente si está en un depósito o forma parte de un crédito.

La paradoja es cuerpo de ley. Delitos racistas, xenófobos y de género tienen un plus de pena en algunos países; en otros no, el odio es mercancía. Los humanos están obsesionados con acumular cosas, tantas que construyen edificios para almacenarlas y, a la vez, (los humanos) están vacíos por dentro. Los problemas mentales son ya epidemia para la que no existe vacuna.

La incongruencia guía nuestras vidas como individuos y como colectivo social. Miren, aprobamos en los parlamentos medidas para proteger a los más vulnerables contra el calor excesivo y al mes siguiente convocamos elecciones para el 23 de julio. O queremos que la cosa cambie en política y nos dedicamos a repetir candidatos como si no hubiera un mañana. Escuchas a políticos y comunicadores nacionales defender, desde tribunas relucientes, sus postulados y te pegas con el sentido común, insultas al vacío.

¿Y en Zamora? Todos reconocemos que está en las últimas y, sin embargo, nadie mueve un dedo para parar el destino. Nos dejamos ir, como el agua de tormenta de junio que se evapora en un plis plas. Lo más triste, que también todos sabemos que esta provincia tiene muchas mimbres. ¿Entonces? Pura paradoja. Lo que somos, la última muñeca de la matrioska rota.