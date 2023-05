No al nuevo tocomocho energético

Las campañas electorales, además de para buscar votos entre las piedras, poner sonrisa signal y hablar con quien se pensaba que nunca se iba a hablar, deberían servir a los políticos para conocer, en primera persona, lo que respira la gente. Y lo que respira la gente en Zamora es de-ses-pe-ran-za. De eso tienen que haber tomado buena nota los políticos este mes de mayo que agoniza mojado. Zamora, y perdonen que sea tan pesado, está desarmada, agotada. Se nota y se siente. Esta provincia, como entidad administrativa, está en las últimas.

Por eso los zamoranos tenemos la obligación de dar la cara. Ahora más que nunca. El 23-J, por mor del maquiavélico Sánchez, tendremos elecciones generales adelantadas (y soleadas). Vamos a ponerles condiciones a los políticos, vamos a completarles sus programas electorales. No podemos permitir que esta provincia vuelva a ser víctima del tocomocho energético.

La Comisión Europea acaba de elevar al 45% el objetivo de energías renovables para 2030. La producción de este tipo de combustibles no fósiles va a recaer, claro, en el ámbito rural, en el territorio despoblado. Y ahí, ya saben, somos líderes. Zamora se va a llenar de molinos y placas solares. Les adelanto lo que va a ocurrir que ustedes también lo saben. Lo define muy bien un verso de la trasnochada canción de Atahualpa Yupanqui: "Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas...".

Tenemos que exigir en todos los ámbitos contraprestaciones y condiciones a la instalación de artilugios para producir energía renovable. Y no, no me refiero al pago del "alquiler" de terrenos, que eso ya lo harán los propietarios. Los zamoranos y sus representantes políticos tienen que salir del caparazón, dar-la-cara de una p... vez.

Molinos y placas solares, vale, pero no en terrenos productivos. Molinos y placas solares, vale, pero con condiciones. La provincia no puede bajarse otra vez los pantalones como hizo con las instalaciones hidroeléctricas. Zamora tiene que exigir una energía más barata al consumidor en su territorio, que el Estado reconozca el valor de la electricidad kilómetro cero.

El Estado tiene ahora una oportunidad única para aminorar el desequilibrio territorial que existe en España. Hay que exigírselo a los que mandan. Utilizar la instalación de renovables para igualar no para separar más, que es lo que asoma. No podemos permitir que se repita el cliché de las regiones pobres produciendo energía gratis para las ricas. Que lo sepan los políticos. Y si no hacen ni prometen nada, pues oye, no los votamos el 23-J.