El CIS de Tezanos y Zamora

No me creo los sondeos del CIS de Tezanos y no porque sean un verso libre dentro del poemario general que refleja la tendencia mayoritaria favorable al PP, que aquí cada uno se arrima al sol que más calienta e intereses, si pudieran ver los dedos de mis manos, como gajos, hay un montón. No me los creo porque si son consecuencia de la aplicación descarnada de la estadística, falla el cálculo de probabilidades, factor imprescindible para obtener inferencias de los datos numéricos.

Uno tiene que rebelarse y salirse del marco cuando se siente manoseado. Es poco creíble que en poco más de dos años, por azar, te llame por teléfono un entrevistador del CIS dos veces y otras dos a la persona que más cerca está de ti. Me ha ocurrido a mí y le ha sucedido a mi mujer. Supongo que las llamadas son aleatorias y se utiliza como marco el listín (que nombre más viejuno, por cierto) telefónico. O sea 56 millones de líneas en España. Pero hay más y aún más increíble. Las dos últimas llamadas, una a cada uno y no el mismo día, se han registrado este año y han transcurrido con idéntico guion y resultado, lo que no cuadra con la lógica. El entrevistador pregunta al lugar que llama. Tú, obvio, le dices que debería saberlo. Él, entonces, se identifica como encuestador del CIS y se interesa sobre tu disposición a colaborar. Logrado el permiso, inquiere sobre la edad y el municipio en el que te encuentras. Es entonces cuando contestas: Sanzoles, y él parece que busca en una supuesta lista. Una pequeña pausa y oh, sorpresa, la respuesta se repite: esa franja de edad y ese municipio ya lo tenemos cubierto. Y se despide. Antes de que lo haga, y antes de que se apague la comunicación, aciertas a preguntar en tono irónico: ¿qué ocurre, que doy el perfil de votante a la derecha porque soy mayor y de Castilla y León, o qué?, ¿acaso no interesa incluirme en la muestra por si distorsiono el objetivo primero? No hay respuesta, solo el clic de final de trayecto. Así ha ocurrido dos veces, como lo estoy escribiendo. Y vienen las dudas razonables: ¿el CIS utiliza como campo aleatorio de llamadas telefónicas el conjunto de los 56 millones de líneas? ¿Es ético que rechacen tu opinión si tu municipio o tu franja de edad ya están "cubiertos"? Las encuestas, creo, deben hacerse de forma honesta y, además, parecerlo. Eso sí, borraría este artículo y pediría perdón si alguien estuviera utilizando el nombre del CIS para hacerle daño y lo que cuento fuera consecuencia de un sabotaje. No lo creo, pero dicho queda.