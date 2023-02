Ley de malestar animal (silvestre)

El Estado tiene la obligación de estar permanentemente avizor para mejorar la vida de sus súbditos, perdón ciudadanos (busquen el origen de esta palabra, que quizás también habría que cambiar en la Constitución), y así mismo la de todos los seres vivos que campean en su ámbito territorial. Ahí habría que encuadrar la ley de bienestar animal que acaba de aprobar el Congreso y que a un tris ha estado de llevarse por delante la caza y la tauromaquia (ya habrá nuevos intentos, no se preocupen, que hay quienes no paran de mejorar (a la fuerza) la vida de los demás porque ellos y ellas lo valen, que por eso están en el Gobierno).

No entro en el contenido de la ley, salpicada de contradicciones, pero sí en su espíritu, que busca ordenar (se supone que mejorar) la vida de las mascotas, propiedad de los particulares. Y aquí voy. El Estado regula la existencia de los animales domésticos (en el sentido más amplio de la palabra) y se olvida, claro, porque no le interesa económicamente, de hacerle más fácil la vida a los suyos, sí, a sus animales, que son millones y están perdidos por ahí entre bosques y ciudades, florestas, vegas y eriales. No, no vale para este fin la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que tiene otros objetivos (¿o no, Teresa Ribera?).

¿No será que por eso no aprueba el Congreso una ley de bienestar específica para los animales silvestres?

En España viven (entre fauna y flora) más de 90.000 especies silvestres terrestres (a las que habría que añadir 1.000 marinas) que son propiedad pública, responsabilidad del Estado, y que deben ser tuteladas (o tutoradas) por él. Algunas, como las cinegéticas o las acuáticas, cuentan ya con legislación especial, se supone que con el fin de protegerlas ¿o es para recaudar fondos?, pero la mayoría viven en el limbo.

Solo dos ejemplos: en España (salvo error de fuente) viven cerca de cinco millones de estorninos (tordos) y un millón de jabalíes que comen todos los días. ¿Saben quién les da de comer a estas dos especies y a todas las demás silvestres? Sí, sí, los humanos que viven en el ámbito rural, quienes siembran, generan alimentos y controlan un territorio casi siempre hostil.

¿No será que por eso no aprueba el Congreso una ley de bienestar específica para los animales silvestres? El Estado prefiere silbar y mirar al cielo, no siendo que la ley le exija dar de comer a sus propios animales o aprobar compensaciones destinadas a quienes le facilitan (y no de buena gana) el alimento todos los días. Y no, no me cuenten la milonga de la PAC, que está pensada para otra cosa, para pagar precios en origen de miseria. ¡Viva el colonialismo de andar por casa!