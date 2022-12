La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG trasladaba ayer a la Junta de Castilla y León la preocupación de los agricultores y ganaderos por el retraso en la resolución y pago de los expedientes de varias líneas de ayuda, entre ellas la de incorporación de jóvenes o mejora, lo que pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

Hay expedientes pendientes de certificar desde febrero, advierten desde UPA-COAG, que aún no se han revisado, y además hay una cantidad muy significativa de expedientes de incorporación y modernización que no se han cobrado pese a estar revisados, algunos, desde el mes de junio.

La Alianza UPA-COAG pide “celeridad” no solo en la comunicación de las resoluciones de las solicitudes, sino en el pago de los expedientes. Y es que los solicitantes de varias líneas de ayudas se están viendo abocados a acometer importantes inversiones y actuaciones sin conocer si van a recibir o no y cuándo las ayudas, y sin poder acudir a entidades financieras al no contar con la resolución aprobatoria.

Por eso, reclaman agilidad en los pagos, en la tramitación de certificación en la gestión de las concesiones de los expedientes de las líneas A (jóvenes y modernización), que tienen al 75%; de la línea B (modernización), revisada al 41% y de las líneas D (digitalización) y E (renovables), en las que casi no ha avanzado la Consejería.