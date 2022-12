Baluarte contra los malos vientos

No casan los zamoranos con el halago. Zamora es cainita por condición y victimista por devoción; los de aquí solo podemos hablar bien de los de fuera. Cuando das buena nota a los de dentro, se oye la voz cavernosa del oráculo de la esquina que dice algo así: “Qué le habrán dado a este, desconfiad de las buenas palabras, que nadie presta algo si a cambio no obtiene prebendas”. Por eso ya sé que este artículo nace lastrado, pero me da igual, lo tengo que decir una vez más: Cobadú es un emblema de esta provincia y un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en casa.

Ya sé que no todo son parabienes, que también hay quejas; pues claro, si todos hablan bien de mí es que estoy muerto; sé que hay algunas preguntas sin contestar, pero hasta la propia condición humana flota en un mar de dudas y ahí sigue sin descalabrarse, montada en las olas. Por eso, hay que alumbrar y realzar sin miedo los valores de una cooperativa que es mucho más que una sociedad de agricultores y ganaderos para comprar y vender sus producciones. Tiene mérito que en la provincia maridada con la singularidad (a veces mal entendida) triunfe un proyecto colectivo y que éste sea un ejemplo nacional por su filosofía y gestión. Resulta insólito que aquí donde los fracasos cooperativos se amontonan por culpa de las miserias de los intereses particulares, crezca una torre robusta de brazos engarzados que se ve desde todos los puntos cardinales. Hoy, cuando Cobadú homenajea en la capital a su presidente desde 1982, Florentino Mangas, que acaba de ser galardonado con toda justicia con la gran cruz de la orden civil del mérito agrario, y a todos los socios y trabajadores fundadores de esta entidad asociativa que ya ha pasado de los cuarenta, Zamora entera debe sentirse orgullosa de un proyecto colectivo que está más vivo que nunca y que tiene en su hoja de ruta un amplio paquete de retos futuros que van a situar a esta entidad sin ninguna duda a la cabeza del cooperativismo agrario español, si no lo está ya. No es momento de cifras, sí de sentimientos y emociones. Y por eso hay que hablar no de la cooperativa Cobadú sino de la familia Cobadú y su enraizamiento en una provincia que, se ha dicho mil veces, es agropecuaria y agroindustrial o no es nada. Zamora debe, hoy más que nunca porque pintan bastos, reconocer el esfuerzo de unas gentes, pegadas a la tierra, que han roto moldes y han sabido demostrar que esta provincia sí tiene futuro y que no debe meter la cabeza debajo del ala cuando vienen mal dadas. Cobadú y Caja Rural, que llevan más de cuatro décadas casadas, son el mejor baluarte contra los malos vientos.