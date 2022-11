El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha sido firme en Zamora exigiendo a la Consejería de Agricultura y Ganadería que “cambie el paso, acelere la marcha y trabaje por el sector”.

El líder agrario hacía referencia expresa a la falta de ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra. “La Junta ha sacado la Orden para auxiliar a todos los sectores menos al agrario. Exigimos que publique la convocatoria de auxilio a los agricultores y ganaderos de forma inmediata”.

También se refirió a los gravísimos incendios del verano en la provincia de Zamora para exigir la limpieza de los montes “y que no vuelvan a ser un polvorín”.

Donaciano Dujo ha lanzado la petición en el contexto de la XII convención de empleados de Asaja en el conjunto de Castilla y León. Una cita que reúne en Zamora a 150 trabajadores repartidos por 50 oficinas a lo largo de las nueve provincias, 35 comarcales, 9 provinciales y una regional.

En ausencia del presidente provincial, Antonio Medina (por el fallecimiento de su padre), ejerció de anfitrión el secretario de Asaja Zamora, Ramón Ramos.

PAC

El líder regional de la organización no ha dejado pasar la oportunidad para cuestionar la nueva PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, discordante con el momento actual de escasez de alimentos. “Nos obligan a cumplir una PAC medioambientalista, no productiva y que nace muerta porque desde que comenzó a diseñarse, en el año 2017, el contexto mundial no era el actual”.

Para Donaciano Dujo “es vergonzoso que se obligue a sembrar para no recoger, con la necesidad de productos que hay”.

Reclamó más dotación presupuestaria en la Consejería de Agricultura y Ganadería, con una inversión por debajo de la media del presupuesto regional. El líder de Asaja no ahorró críticas hacia la “cartera” del consejero Gerardo Dueñas. “Falta trabajo, dinamismo y efectividad” precisó Dujo.

Lobo

Tampoco ha pasado por alto el conflicto del lobo con la ganadería, especialmente grave en estos momentos en la comarca de Sayago, pero también otras zonas del oeste. “Es una barbaridad lo que la hecho la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prohibiendo el control del lobo porque al final el que está en peligro de extinción es el ganadero”. Donaciano Dujo exige el control de la especie y la recuperación de los cupos de caza.

Sequía

En un año especialmente complicado para el campo debido a la sequía, el presidente regional de Asaja apostó claramente por la construcción de “más pantanos”, rechazó el Plan Hidrológico y recordó que Castilla y León es la comunidad de España con menos terrenos para el regadío, un 15%, ocho puntos por debajo de la media del país. “Necesitamos almacenar agua para disponer de recursos en verano”.

Renovables

Respecto al masivo desembarco de empresas para el desarrollo de energía renovables, Donaciano Dujo aseguró que Asaja no se opone a estos proyectos, pero “que no perjudiquen a los agricultores y ganaderos cuando en esta Comunidad hay suficientes terrenos perdidos para que se instalen. Pero van a lo fácil, a terrenos más llanos y accesibles. Sí a las energías limpias, pero no a costa de ocupar terrenos agrícolas”.

La convención de empleados de Asaja de Castilla y León se prolongará hasta mañana, cuando está prevista una visita a las instalaciones de Cobadú.