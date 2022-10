Escuché el diálogo como sin querer. Coincidió el principio de la conversación con un vistazo al móvil para ver los periódicos y después, para pasar desapercibido, seguí con el teléfono activo, pero ya a lo mío, con el oído en modo radar para no perderme ni una palabra de la conversación. El cielo barruntaba tormenta y estábamos sentados sobre una viga de negrillo, apoyada en varias piedras de sillería. Un pueblo zamorano cualquiera. Solo he cambiado los nombres de los vecinos y los he llamado Don Pésimo y Don Óptimo, sí, ya saben los que lo sepan, personajes de la vieja revista “Tío Vivo”.

Don Pésimo: “¿No has oído? Que esto se acaba. Que no hay más que viejos en la provincia. Zamora tiene una media de edad de 52 años y este pueblo sobrepasa los 65, así no se puede ir ni a la puerta de la esquina”. Don Óptimo: “Bueno, pero eso es que aquí se vive bien, mejor que en otros sitios y por eso nos morimos más tarde, eso es un mérito, ya quisieran en otros lugares, ya”.

Don Pésimo: “Mi sobrino no sabe qué hacer, si sembrar o no. Los abonos y el gasoil cuestan el doble. Y, ya sabes, nadie te asegura la cosecha ni los precios que te van a pagar, un desastre. Y después está la sequía y el cambio climático. Todo el mundo está deseando jubilarse...”. Don Óptimo: “Dile que siembre, hombre, los cereales y lo demás se van a poner por las nubes por lo de Ucrania, ya verás, ya. Y lo del cambio climático, pues bueno, si se secan unos cultivos, otros se podrán plantar y si no, pues eso, a poner placas solares, que dicen que pagan bien...”.

Don Pésimo: “Ya han dicho que los presupuestos se van todos donde siempre: a Cataluña, Bilbao y Madrid, que aquí ni un duro; a los que mandan les importamos tres narices...”. Don Óptimo: “Ya, ya, pero allí están nuestros hijos y ellos se van a beneficiar, así que... A nosotros, oye, ya nos han subido las pensiones...”.

Don Pésimo: “... Y lo de la sanidad es una vergüenza; ayer fui al médico y estaba el cartel, que no venía me dijeron y así un día sí y otro también”. Don Óptimo: “Bueno, hombre, puedes llamar por teléfono y te atienden, y si no ahí está Urgencias, yo estuve el otro día y no sabes tú como me miraron, de arriba abajo...”.

La conversación se interrumpió súbitamente cuando llegaron dos jóvenes, seguro que por debajo de los dieciocho. Como tengo buen oído los escuché: “Ya están los viejos dale que dale, ahí los tienes chupando banquillo, tienen la pensión todos los meses y encima protestan, así está el país...”.