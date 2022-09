Todos con Fromago

Zamora tiene esta semana una oportunidad única. Fromago, la feria mundial del queso y del sector ovino, es un marco pintiparado para que la provincia se reivindique y saque la cabeza de las cenizas. Las mimbres ya estaban pero necesitábamos un espacio identificable y aquí está: un certamen por todo lo alto, un campanario visible desde todos los puntos cardinales, una celebración de altura con ansias de crecer y de manifestarse en el ámbito internacional con señas de identidad propias.

Solo hay un problema, que los zamoranos no sepamos sacar pecho, que con la mochila tan llena de huecos, los que han dejado tantos planes y proyectos no realizados, nos dé miedo poner pegatinas en las que se alabe a los sectores ovino, quesero y alimentario, en general, de la provincia, que seamos incapaces de “vender” nuestras virtudes y al final Fromago pase junto a nosotros sin dejar huella. No lo podemos permitir.

Lo tenemos que decir bien alto: el sector local de leche de ovino está a la cabeza de España. La provincia produce más leche que nadie, más de cien millones de litros al año, de los que más del 60% se transforman aquí en queso. Zamora cuenta con una denominación de origen desde 1993, la quinta de España y la única de ámbito provincial. En esta lista estamos arriba y ondeamos con más motivos, también el de la calidad, que nadie la bandera color marfil.

Pues entonces, tenemos que creérnoslo y volcarnos con Fromago y hacer buena la inversión institucional, sobre todo de Diputación (principalmente) y Junta, y de entidades privadas como Caja Rural. La feria que se inicia mañana debe dejar huella y dejar abierto el camino para su celebración dentro de dos años, como así está previsto por la organización.

Zamora debe arropar la feria y echarse a la calle para participar activamente en el amplio programa de actividades de Fromago. Hay que sacudirse el victimismo y sacar pecho. Entre todos estamos obligados a conseguir que la capital se convierta en centro mundial del queso y que la Escuela Internacional de Industrias Lácteas salga reforzada como un referente en Europa.

Nunca, como ahora, habíamos tenido tanta necesidad de demostrar nuestra condición de elaboradores y degustadores de queso. Vamos a dejarnos llevar por una vez del optimismo y abrir las ventanas para que entre el aire del futuro. Que Fromago sea el principio de un cambio a mejor. Zamora va a ir a más. Seguro.