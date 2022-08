Hay muchas últimas veces en la vida, pero la mayoría de ellas no sabemos que lo son. Algunas, por ejemplo las relacionadas con acciones habituales como viajar, son más fáciles de detectar. Un viaje a Tailandia es posible que nunca se repita en nuestra existencia: por la lejanía, por el coste, por el exotismo..., aquí estaríamos hablando de una primera y última vez. Pero las últimas veces de acciones cotidianas: ir al servicio, comer con la familia, visitar la Catedral, hacer el amor..., esas se nos escurren de las manos como agua caliente y, por tanto, no podemos aprovecharlas sacando todo su jugo y celebrarlas como deberíamos.

Las últimas veces, en general, tienen un halo negativo. No todas, eh, que el delincuente que acumula delitos está muy bien que escenifique lo antes posible su retirada delictiva sellando su comportamiento de por vida. Pero la mayoría de las acciones definitivas están manchadas de sorpresa y están aureoladas por la tristeza. Lo que ocurre es que como no sabemos que son postrimeras, pues nada, no airean desgarros emocionales.

Fíjense, yo que estoy escribiendo este artículo no soy consciente de su transcendencia. Pudiera ser que fuera el último de mi carrera como articulista en este periódico. Nadie tiene asegurada ni su próxima hora de vida y yo ya soy mayor y cuando la gente cumple muchos años pasa a depender del sino particular y de la nómina del Estado.

Quiero decirles que si este es mi último artículo, pues eso, que gracias por haberme leído. Siempre deseé estar casado con la equidistancia y defender a quienes no tienen quienes les escriban. Y si sigo en este rincón, así lo seguiré haciendo hasta que firme el final.

Pero, ojo, que las acciones finales también están protagonizadas por instituciones y entidades jurídicas de toda condición. Deseo, por encima de todo, que la feria del queso Fromago, que se celebrará en Zamora capital entre el 15 y el 18 de septiembre, no firme una única edición, de hecho la pretensión de Diputación y otras instituciones es que se celebre a partir de ahora con carácter bienal.

Y para que Fromago sea un éxito y no cierre en una edición su primera y última vez, los zamoranos debemos volcarnos en el evento y convertirnos en cicerones y difusores de los valores, muchos y buenos, de esta tierra.

No es una quimera, hay mimbres y ganas de situar este certamen en lo más alto del ranking de ferias internacionales queseras y ovinas. Que nunca conozcamos su última vez. Ni ustedes ni yo.