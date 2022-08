El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado la consulta pública de la modificación del proyecto de real decreto que permitirá la aplicación de las excepciones en las normas de condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC) para su aplicación en 2023.

Son las normativas relativas a la diversificación y rotación de cultivos y al porcentaje de tierra de cultivo de cada explotación que debe destinarse a superficie no productiva.

La modificación establece que en 2023 no se aplicará en España la norma denominada “Rotación de tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua”. Esto supondrá que, en las próximas semanas, en la planificación de sus cultivos p los agricultores no tendrán obligación de cumplir ni la norma relativa a la rotación ni los porcentajes de diversificación. Pueden tomar sus decisiones de cultivo con la orientación de maximizar la producción en función de las necesidades del mercado.

Respecto al porcentaje de superficie no productiva, se modifica para 2023 la norma que establece que, para las explotaciones que tengan más de 10 hectáreas de tierra de cultivo, al menos el 4 % deberá destinarse a superficies y elementos no productivos como el barbecho, las franjas de protección de los cauces, los lindes forestales o los elementos del paisaje. Esta excepción supondrá que en caso de que el agricultor decida cubrir ese 4 % de su tierra de cultivo con superficie de barbecho, podrá excepcionalmente sembrar en la misma un cultivo destinado a la producción de alimentos, siempre que no se trate de maíz ni de soja.