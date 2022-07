El pozo de Zamora sí tiene fondo

Cuando una piedra se deja caer a un pozo, llega un momento en que plof, se para en el fondo. La caída no puede durar eternamente porque no hay piedra que flote ni pozo que no tenga final. Entonces, a ras de fondo, se empieza a ascender. Si se tiran más piedras, se empezará a ascender más rápido. Recuerden uno de los líos verbales de Rajoy: cuanto peor, mejor. Cuando no se puede ir más abajo, solo cabe ascender. Zamora ha hecho plof, no puede hundirse más en el cieno, es imposible porque las leyes físicas tienen sus reglas.

Llevamos media vida aguantando, estoicos, que nos saquen las entrañas gobernantes empleados a sueldo de los partidos políticos que negocian con nuestros intereses, no contamos porque no somos. Y la otra media vida la hemos pasado autodestruyéndonos, cainitas que somos, preferimos la miseria al triunfo del otro. Hasta la naturaleza nos ha obsequiado con rayos y centellas, nos ha puesto a los pies de los caballos. Los incendios de las últimas semanas nos han situado en primera línea de fuego. Hasta la naturaleza nos ha obsequiado con rayos y centellas, nos ha puesto a los pies de los caballos. Y el resto, la cerilla junto a la brizna sobre las ascuas, la han arrimado quienes piensan más en sus tripas que en los cerebros de los demás. Somos los zamoranos armarios sin fondo de los que no se puede salir sino es golpeando con una porra. Zas y zas. Es imposible caer más bajo y seguir mudos Es imposible caer más bajo y seguir mudos. Por eso, los elementos nos dibujan ahora una oportunidad única. Zamora, abrasada, vaciada, jodida y saqueada tiene que dejar a un lado el capuchón y ponerse el mono de dar vergajazos. Tiene que enseñar los dientes y mostrar la cara tiznada, de deshollinador. Hay que salir a la calle y enseñarle al mundo lo que nos están haciendo. Nos están ninguneando más que nunca, chupando la sangre, se llevan nuestros hijos, nos están convirtiendo en un espacio hueco, donde solo caben los cementerios. Nos vendieron nuestro futuro y ahora el documento de compra-venta nos lo han quemado. ¿Qué somos si somos algo? Quizás solo fuego. Y ceniza. Ahora, en medio del resplandor de las llamas, tenemos que salir haciendo aspavientos. Y decir: basta ya. No nos rendimos, al menos hasta que hayamos pagado el terreno donde nos van a enterrar. Que alguien, por Dios, convoque, sin banderías ni intereses bastardos, una manifestación por Zamora (y no solo por los incendios), para empezar a llenar el pozo con piedras.