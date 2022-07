La bicefalia zamorana

La nación (España) está en planta y Zamora, en la UVI. Y que nadie diga que esta afirmación no es cierta, porque los datos están ahí. Y un país que debe una cantidad superior a su producto interior bruto anual vive amenazado por el futuro. Da igual que Pedro Sánchez, ahora, prometa el oro y el moro (ah, que lo del moro no se puede decir, pues borradlo), y que de aquí a las elecciones vaya a repartir lo que no está escrito para engordar la nómina de los clientes fijos (votantes del PSOE), salir de este bucle sin dejar pelos en la gatera va a ser misión imposible.

Lo de Zamora es caso aparte. O sea todavía peor que lo de España en su conjunto, porque aquí nos estamos quedando sin lo básico, la gente. Sin población no hay nada, ni siquiera conflicto. Ya saben, si miramos al pasado caemos en estado depresivo y si lo hacemos al futuro, pues eso, en la ansiedad. Y miren, creo que como somos pocos tampoco sería muy difícil dar un giro al volante a poco que nos fijáramos en lo básico, en lo primero, en la producción de materias primas y en lo siguiente: su transformación y comercialización, pero está lo nuestro. Lo nuestro es que los zamoranos arrastramos un alma gemela que nos aboca a la división. Si algo funciona bien, siempre hay unos pocos que se dedican a joderlo (miren, miren lo que ha pasado con Zamora 10 y con otras mil iniciativas). Y no me digan que eso le pasa a todo el mundo, no, Desde luego como en esta provincia, no. Aquí somos especialistas en cortar el césped del vecino cuando aparece crecidito y erizado. Nos gusta airear las miserias de quien es capaz de sacar la cabeza en un mundo de conformistas. Y eso, lo de que unos pocos se dedican a joder lo que funciona bien, aquí vale para cualquier aspecto, hasta para lo más nimio. Deberíamos adorar al dios Jano romano, el de las dos caras, porque, miremos donde miremos, siempre aparece la bicefalia, los dos bandos que quieren controlar hasta las aficiones. Y es que aquí el juego que más se lleva es el de los egos. Dentro de nada vamos a tener una oportunidad única de cambiar la piel y de que, por una vez, rememos en la misma dirección. La primera feria internacional Fromago, programada para septiembre (15, 16, 17 y 18) en Zamora capital, un reto para clavar la provincia en el lugar más visible del mapa quesero y de la ganadería ovina del mundo, es la prueba de fuego. No valen medias tintas. Tenemos que volcarnos todos con el certamen; dejar los cortacéspedes en casa.