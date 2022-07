Tener teléfono móvil por obligación

No, no me ha dado el siroco de julio, de momento no. Pregunto: ¿Hay alguna ley que obligue al ciudadano a tener teléfono móvil, Internet, comunicación online permanente? Creo que no (puede ser desconocimiento, eh, que nadie se enfade). Sí sé que hay departamentos ministeriales, secciones de la Administración, que exigen tramitar casi todas las cuestiones a través de la red. Y que justifican ese mandamiento en base a normativas que están ahí, pero que no resuelven la mayor porque no hay mayor.

“Pero si no tengo móvil..., como voy a hacer ese trámite”. “Ah, es su problema” Si no hay ninguna ley aprobada por el Parlamento que exija al españolito de a pie tener Internet y, claro, pagar una cuota a una operadora, entonces, ¿por qué la Administración te conmina con mala leche a que todo lo tramites por la red? ¿Por qué te manda las resoluciones al teléfono móvil? ¿Y si no tengo móvil? Ah, pues es lo que hay. Y lo que hay es indefensión, una más. Y que a Teodomiro lo miren mal si llega a la ventanilla de atención al público, no solo de bancos y otras grandes empresas, también de la Administración, y dice trastabillando: “Pero si no tengo móvil..., como voy a hacer ese trámite”. “Ah, es su problema”. Y se oye por lo bajini la frasecita de marras: “Pero hombre, cómo se puede andar así en estos tiempos; que hay que adaptarse a la modernidad, oiga, que los carros de vacas ya son historia”. Y se extienden por varias mesas las sonrisas de autosuficiencia. ¿Hay alguna ley que obligue al ciudadano a tener teléfono móvil e Internet? Que uno sepa hay tres leyes que regulan el derecho de las personas a relacionarse mediante medios electrónicos con las administraciones públicas, la de 2007 que creó el Defensor del Usuario del que nunca se supo (al menos uno no sabe dónde vive) y las dos de 2015. Hay, o hubo, también una Agenda España Digital 2025. El Real Decreto de 2021 ordena el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y remite a la ley de 2015 para fijar la obligatoriedad en la relación con la Administración. No se incluye a quien no tenga medios electrónicos y no sea persona jurídica, entidad como tal, profesional colegiado, gestor o funcionario. Aunque la Administración se arroga la potestad de hacer casi lo que quiera. Pero la pregunta es: ¿Qué hacemos con Teodomiro, que viene desde su pueblo que está a casi cien kilómetros a pedir a un departamento administrativo el papel que le exige otro departamento para cobrar una prestación estatal y que no tiene móvil? Pues, nada, hombre, que vaya a una gestoría, apoquine, y allí se lo resuelven. Pues eso. Pero, por favor, que alguien responda: ¿Hay alguna ley que obligue al ciudadano a tener teléfono móvil e Internet?