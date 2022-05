Zamora, a vivir de su propio estómago

Zamora tiene valores suficientes para vivir de su propio estómago. No es ético que la provincia tenga que estar pegada a la máquina estatal que administra antídotos contra la nada. La imagen es la que es, la de un territorio necesitado de ayudas, la de un espacio agotado por el tiempo que sobrevive gracias a la inercia administrativa e indolente de una sociedad que camina a trompicones, sin ganas y sin metas. No, no y no.

Hay que montar un escaparate donde luzcan nuestras singularidades, que son tan propias como apetecibles Zamora tiene valores suficientes para vivir de su propio estómago. Aún supuran futuro estos rincones de barro, levantados con el poso del tiempo. Hay que airearlos y sacarlos a relucir para hacer de la necesidad virtud y montar un escaparate donde luzcan nuestras singularidades, que son tan propias como apetecibles para un mundo al que le gusta hurgar en las tripas de sus flecos más recónditos. Hay que blanquear la bermejía endogámica en la que chapoteamos tan lúbricos y transformarla en aire oxigenante, benéfico y sanador. Lograr la declaración mundial que reconozca los valores únicos e inmateriales de esta tierra Se acaba de celebrar en la capital el II seminario internacional “Zamora paisaje cultural”, auspiciado por el ayuntamiento de la ciudad y apoyado por Diputación y Junta de Castilla y León. Su objetivo es lograr la declaración mundial que reconozca los valores únicos e inmateriales de esta tierra. Los expertos apuntan posibilidades de lograr el objetivo si se alumbra un proyecto atractivo, un paquete donde no solo quepa el románico, sino también la historia, los valores etnográficos (incluidas fiestas religiosas, tradicionales y mascaradas), el sentir zamorano tan amplio como singular, el legado cultural endurecido con usos y costumbres. Si se consigue la calificación, el turismo provincial recibiría el impulso definitivo. Zamora, por fin, va a ondear desde el campanario más visible la bandera blanca de su calidad Por otro lado, se están celebrando este mes en Zamora las jornadas sobre el sector ovino, organizadas por la Uned, que están demostrando la importancia real de esta actividad. Zamora está a la cabeza de España en producción de leche de oveja y cuenta con un queso de una calidad extraordinaria, amparado por la única denominación de origen de ámbito provincial. La feria Fromago, impulsada por la Diputación, que se desarrollará entre el 15 y el 18 de septiembre con una previsión de asistencia de 200.000 personas, va a suponer un hito por muchos motivos. Zamora, por fin, va a ondear desde el campanario más visible la bandera blanca de su calidad, de sus valores, y va a decir “aquí estoy, sigo viva”. Zamora tiene valores suficientes para vivir de su propio estómago. Vamos a airearlos. Y regurgitarlos.