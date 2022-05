¡Qué nos espíen, qué nos espíen, sí, sí, a los zamoranos, ya verán, ya, lo que descubren! Qué vengan los del CNI, los del Pegasus, da igual, aquí estamos. No tenemos nada que ocultar, somos tan transparentes que casi no se nos ve. Estamos hasta las narices de que unos y otros nos dejen tirados como colillas. Los que mandan, me refiero. Nunca se han preocupado por esta provincia, ni cuando tenía gente ni ahora, que ya te digo, aquí dentro de nada no va a quedar ni el Tato. Es lo que van a descubrir en nuestros móviles, en las conversaciones en la calle, que estamos hartos, pero a la vez desarmados, no nos quedan ganas ni de protestar, aunque también es verdad que nunca hemos tenido muchas.

Qué se lleven todos los gigabytes de nuestros móviles y qué los analicen, a ver qué averiguan. Espías, ya os lo digo yo, y gratis. Vais a descubrir una calcomanía de puro victimismo. Unas gentes que han bajado los brazos y están a punto de hacer lo mismo con los pantalones, personas que protestan en los “whatsapps”, que se quejan de las administraciones, de los gobiernos, ah y de los políticos; claro, los de un bando lo hacen de los contrarios y los del otro, pues eso, de los que están en la otra tribu. Pero, ojo, que ahora hay más de dos bandos. También vais a encontrar quejas cruzadas entre unos y otros zamoranos. Porque aquí, pocos y mal avenidos, eh, que somos incapaces de ponernos de acuerdo ni en salir a la calle. Los empresarios, divididos; los trabajadores, ni te cuento, y si ya pasáis a la sociedad civil, pues eso. Hasta quienes profesan una afición, por minoritaria que sea, están partidos en, al menos, dos cachos, que los grupúsculos crecen como hongos. Para nosotros, tres individuos ya son multitud. Pero espías, atended, un momento, que todavía hay quien no ha tirado la toalla. Si entráis en uno de mis últimos audios (ya sé, ya sé que yo no soy nadie, que no soy digno de ser espiado) os vais a encontrar con este mensaje: “Mayo llega en Zamora pegado al cielo, pero sin fuerzas para desencadenar las nubes, ¡venga, qué lo vas a conseguir!, el mes de la esperanza…, cuando hasta el aire cabalga encelado en los aromas de tomillo que espira un acetre de luz creciente. Nada está perdido porque el mañana viene con ganas de romper moldes. El verde glauco anuncia cambios, bienvenidos sean…”. Espías, decírselo a quienes os pagan, que aquí aún nos queda mayo y que sabemos que el negro se diluye con bicarbonato de sodio con agua. La esperanza es un don y aquí la acabamos de sacar en procesión.