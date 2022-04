El catecismo de Mañueco

No lo va a tener fácil Mañueco en su segunda legislatura a la cabeza de la Junta de Castilla y León, y no solo por su, casi segura, espinada relación con los “voxeros”, de estética “kitsch” y corazón bipolar. Va a estar en el punto de mira de toda la progresía y de la parte más mollar de su partido que aún es reacia a aceptar lo inevitable: que si el PP quiere gobernar España no va a tener más remedio que pactar con Abascal (lo del acuerdo bipartidista con el embaucador y amigo de los independentistas, Pedro Sánchez, más parece quimera y deseo de biempensantes que realidad). Hasta su jefe, Feijóo, le ha puesto deberes de forma telemática y no ha querido posar en la foto de la investidura por si sale movida.

Mañueco, que ha sellado un pacto histórico con Vox del que se habla, y no bien, hasta en Bruselas, va a tener, para desmarcarse del ideario de sus socios, que emplearse a fondo en remarcar los valores y principios de su partido en violencia de género, inmigración, relaciones con Europa y Estado de las autonomías. Vamos a asistir en directo a una partida diabólica de “sogatira”, espoleada por los medios de comunicación (con líneas editoriales cada vez más sesgadas) y los intereses nacionales de los partidos. Este carrusel de autoafirmaciones puede acabar difuminando las grandes necesidades de Castilla y León, inaplazables porque esta Comunidad está en el límite y cuatro años en blanco le robarían el futuro. No son pequeños los retos, como el de luchar, en serio y con resultados, contra la despoblación, y el de mantener a nuestros jóvenes ocupados en su tierra natal. Entre los deberes para Mañueco, aquí va un rosario al que le faltan cuentas: conformar un corpus legal y estructural para que todas las materias primas que se producen en Castilla y León se transformen en casa; vigilar y reclamar sin miedo beneficios por las concesiones a las eléctricas de la explotación del agua, exigiendo regadíos para modernizar el campo; reforzar –y no desmantelar- los servicios, especialmente el sanitario y el educativo; reclamar el pago de los derechos por descontaminación, demandando una compensación nacional por vivir en el ámbito rural; forestar miles de hectáreas que hoy son eriales; reforzar la atención humanitaria a los mayores y ondear la bandera de la longevidad sin complejos; hacer de esta tierra referencia turística y patrimonial de España... Que nadie se vaya por las ramas cuando lo que hay que hacer es abonar las raíces.