Los jetas somos nosotros

Han tocado a vísperas con la subida de precios y el sistema se ha puesto tieso como un vergajo. “¡Es la escasez de materias primas, es la guerra de Ucrania, es el afán por acumular mercancías, es el miedo a lo desconocido...!”, sentencian voceros y voceras para justificar el desboque de la inflación. Sí, sí, puede ser todo eso, pero también es la corrupción larvada que vive en nuestro universo social y que cuando se da la temperatura adecuada se torna crisálida quiescente y se revuelve para romper el pegajoso envoltorio.

Nuestra vida, enquistada en la de los demás, está llena de tapias coronadas con cristales. Estamos montados sobre jacas desbocadas que no van a ninguna parte, pero que nos mullen las nalgas con el loco movimiento y, al parecer, nos gusta. Cuando oímos a lo lejos que van a subir los precios, nos ponemos sobre aviso y el que puede los empuja, ¡vaya si lo hace! “¡Qué el trigo sube un 10%, no te preocupes, que se van a enterar; yo incremento el precio del pan más de un 15%, por si vienen mal dadas!”. Y así está pasando con todo, que la espiral se ha desatado y la madeja no tiene fin.

Y el que no puede jugar en primera división, pues se apaña con lo que está a su alcance. “¡Tengo un garaje en alquiler, pues que el arrendatario me pague en mano, nada de pasar por el banco, que si no nos controlan y viene Hacienda con las rebajas, qué paguen ellos que se lo están llevando crudo!”. Y el del IVA o sin IVA ya sabe lo que tiene que hacer, y el que vende de extranjis, bajo la superficie, se llena de argumentos para seguir haciéndolo. El ovillo se descompone y se deshilacha, tejiendo una tela inconsistente que lo salpica todo de negro. Y el que no pueda tocar cacho, pues eso, que se j...

Aún es más pícaro (y corrupto) aquel que pretende engañar dos veces y mantiene el mismo envase, pero rebaja el contenido, subiendo solo un poco el precio, con lo cual saca pecho ante el consumidor y se llena de argumentos para proclamar su lealtad ética de compromiso con la colectividad, ¡toma ya!

No nos engañemos, necesitamos instituciones que funcionen y que nos saquen los colores –y los dineros- cuando nos pasamos de la raya. Y ahora así está pasando. ¡Lástima que las instituciones estén también tan pintadas de colorines y tan contaminadas por los intereses de quienes las gestionan? ¿Y qué hacemos, entonces? ¡Rezad, rezad, malditos...!