Las elecciones autonómicas están ahí, a tiro de piedra. El día de san Benigno (13 de febrero, víspera del día A) es la fecha para elegir a los 81 procuradores de Castilla y León (siete en Zamora). Como solo soy ciudadano (y ruraliano) y no militante (ni de hecho ni de derecho) voy a leerme con afán de opositor los programas electorales de las once formaciones políticas que se presentan en la provincia. Votaré a quien más se acerque a mi hoja de ruta particular, algunos de cuyos puntos desgrano a continuación. Si no hay acercamiento, pues nada, voto en blanco y a esperar.

Los programas electorales deben ser presentados ante notario para así poder pedir responsabilidades a quien mande o, al menos, exigir explicaciones ante la autoridad si no se cumplen las promesas. Quiero que a Zamora se le trate mejor que a Valladolid y Burgos en el reparto de inversiones regionales por habitante para compensar su maltrato de décadas. Las formaciones políticas deben aclarar los acuerdos del Estado con Iberdrola y el resto de eléctricas. Esto es, que los ciudadanos (y ruralianos) sepan cuando se extinguen las licencias de concesión de cada una de los embalses y que cuando haya nueva negociación se exija que la electricidad sea un 15% más barata (lo que se pierde en el transporte) en los territorios donde se genera. (Y si fuera posible, que la compañía, hoy con sede en el País Vasco, tenga aquí aposentados sus reales). Quiero que haya un compromiso formal para que de ahora hasta dentro de cuatro años Castilla y León no pierda ni un solo habitante. Y si al final, el censo adelgaza, se explique con pelos y señales y se apunten culpables y se asuman responsabilidades. La formación –o formaciones- que gestione el futuro de Castilla y León tiene que convertir el sector primario en emblema, primando la transformación de todas las –excelentes- materias primas –incluidas las forestales- e incentivando su comercialización. Quiero compromisos inapelables con Monte la Reina, biorrefinería de Barcial, turismo integral: natural, cultural, etnográfico y cinegético, el tejido empresarial, nuevas tecnologías (ni un rincón sin Internet), la protección de los mayores (también ante el desvalimiento digital), incentivar las fuentes de energía renovable, pero sin destruir terreno agropecuario, convertir Castilla y León en un Silicon Valley agroalimentario... Ah y políticos que sean buenas personas, que luchen por su tierra incluso por encima de los intereses generales de sus partidos, políticos que digan la verdad, comprometidos... Amén.