Llevo toda la vida defendiendo la singularidad de esta provincia, los valores –y contravalores- que atesora, sus potencialidades, la capacidad de sacrificio de sus gentes, la importancia del ámbito rural no solo en el tiempo pasado sino en el que está por venir... y también, claro, denunciando el miedo cerval que tenemos a los cambios, al futuro, nuestro victimismo anquilosante, esa mirada miserable que da la tierra y que crucifica a quien quiere hacer cosas distintas a los demás... Y apunto este perfil con el único afán de intentar demostrar que no soy sospechoso de nada, que lo único que quiero es que le vaya bien a Zamora y a sus gentes, que son las mías. Y lo digo por lo que voy a escribir ahora: no creo que la solución de esta provincia pase por meter con calzador una nueva formación política localista en la liza electoral.

La plataforma contra la despoblación de Zamora, al menos hasta la hora de escribir este artículo, no se había inscrito para concurrir a las elecciones Hoy, como informaba ayer este periódico, finaliza el plazo para que partidos, coaliciones o agrupaciones de electores designen a un representante ante la Administración Central, previa comunicación a la Junta Electoral; es el primer paso para estar en el bombo de elegibles el próximo 13 de febrero, fecha de los comicios autonómicos adelantados por mor de la estrategia interesada de Mañueco y su partido, el PP. La plataforma contra la despoblación de Zamora, al menos hasta la hora de escribir este artículo (once de la mañana de ayer), no se había inscrito para concurrir a las elecciones del día de San Benigno. Sí lo habían hecho otros colectivos similares en provincias como Soria o Palencia. La España Vaciada acabaría jodida del todo porque somos cada vez menos y ocurriría que las provincias más pobladas forzarían un cambio en la ley electoral. No creo que los problemas de despoblación, desarrollo económico y proyección futura que tiene Zamora se solucionen engordando la lista de formaciones políticas que optan a posar sus reales en los parlamentos. La solución no pasa por una agrupación electoral localista, que defienda intereses particulares. Si todas las provincias hicieran el mismo ejercicio interesado, los parlamentos serían ingobernables y, al final, la España Vaciada acabaría jodida del todo porque somos cada vez menos y ocurriría que las provincias más pobladas forzarían un cambio en la ley electoral. Imagínense el 60% de los votos en blanco en toda la España Vaciada Lo que tenemos que hacer es exigir a los partidos que ya hay que hagan los deberes y defiendan los intereses de la provincia. Y lo tenemos que hacer en las urnas, sin tener miedo a cambiar nuestro voto si es necesario. Y si no cumplen, votar en blanco. Imagínense el 60% de los votos en blanco en toda la España Vaciada. Al día siguiente de los comicios empezarían a cambiar las cosas.