Saca pecho Pedro Sánchez de los indultos a los secesionistas catalanes, imbuido de esa fuerza, cuasi espiritual, que dan los supuestos de magnanimidad, perdón, libertad de obrar para hacer el bien, reconciliación y otras excusas hipotecadas por el futuro y propias de quien respira sin un mañana cuando saca la cabeza de un tonel repleto de salmuera. Pues no, Pedro, no creas, que no has inventado nada, ni vas a espantar la tormenta así como así, que aquí, en Zamora, llevamos toda la vida indultando a gente y ya ves cómo estamos, en el límite del precipicio.

Por indultar, pues mira, hasta a ti te hemos indultado, que nos engañaste con lo de Monte la Reina –y otras cosas que tú sabes- y no te hemos pedido cuentas. Hemos perdonado también a todos los gobernantes que hemos tenido y a los partidos que los han sustentado que, elección tras elección, cumplimos religiosamente con las urnas, votando a los mismos, que ya nos vale. Aquí somos especialistas en cierres, que el PSOE paró el tren y el cuartel y no sé cuántas cosas más y el PP no las volvió a poner en marcha y eso que tiempo ha tenido, que lleva más de 33 años mandando en Castilla y León.

Del Plan del Oeste de Zapatero y de otros mil programas de desarrollo fallidos ya ni nos acordamos y de los fondos transfronterizos, concedidos por la UE en parte por los malos datos económicos de esta provincia y que han gestionado los “peperos”, ya ni te cuento. La mayoría han acabado en Valladolid y Burgos, que como sabes están en la frontera.

Hemos indultado a todos, Pedro, y la falsa pacatería ha reinado en esta tierra. A ver quién es el majo que tira la primera piedra, que le va a caer encima una cantera. Los agentes sociales no han estado a la altura, ni tan siquiera nosotros, los periodistas, que hemos comulgado con ruedas de molino.

Aquí nos tienes, profesionales del indulto, pero despreciados por todos, que ser misericordioso no sirve para nada si el objeto de la misericordia no lo entiende. Eso que dijiste en el discurso en el Teatre Liceu, sí que me tiene preocupado. Hablaste de un “nuevo proyecto de país” con Cataluña a la cabeza. Yo creo que eso no es nuevo, ¿no? Siempre Cataluña ha estado a la cabeza, ¿no? Al menos en inversiones del Estado.

No sé tú, pero yo creo que nosotros deberíamos dejar de indultar tanto y empezar a exigir lo que es nuestro, lo que nos han robado. Podríamos empezar por Cataluña y seguir por País Vasco, Madrid, Valladolid…