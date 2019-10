Anticipos de la PAC y problemas de yesca en la Denominación de Origen Toro y en almendro

Además de las dos líneas puestas ya en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se añade que, a partir del próximo 16 de octubre, se empezarán a pagar los anticipos autorizados del 70% de la PAC y del 85% de las ayudas agroambientales y de montaña, lo que supondrá adelantar en dos meses unos 220 millones de euros para aumentar la liquidez de los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Antonio Medina dio "un tirón de orejas porque, según manifestó "fue el primero -antes que Palencia, que dio el aviso de que había plaga de topillo, y entonces se podría haber procedido al alzado y volteo del terreno. La orden se dio más tarde". En su criterio, "el volteo de tierra debería ser perpetuo cuando se detecte que haya plaga".

Referente a plagas, Media apuntó que "hay muchas quejas en la Denominación de Origen de Toro por la yesca. Al respecto subrayó que no hay ningún producto efectivo contra ella y el arsenito de sodio se retiró en su día. "El agricultor no se niega a que sea una empresa especializada quien lo tire porque es lo único que lo frena". Dijo que se utiliza "el pergamanato potásico, que no acaba con la yesca, sino la frenada. Y se ha retirado porque según la Guardia Civil hacen explosivos con él, que le agricultor no sabía nada. En Portugal se utiliza con otra mezcla para que sea legal".

El representante de Asaja indicó que "se han puesto cultivos lechosos, como pistacho y almendro, y en el almendro comienza a haber problema de plaga. En Benavente se han secado hasta 300 árboles en alguna parcela y en Toro también se da, y se ha pedido que se desplacen a ver las zonas porque, para Medina, "es obligación suya a realizar ese control". Informó, que se van a dar charlas sobre el particular.

La delegada territorial de la Junta, en su primera reunión con las Organizaciones Agrarias (OPAS) de la provincia, ha manifestado que "la coordinación con los sindicatos agrarios es crucial para el desarrollo rural de Zamora porque representan la voz de todos los agricultores y ganaderos de la provincia". Su propósito es " trabajar para que el diálogo sea punto de partida con el fin de solventar los problemas y necesidades de un sector que precisa de todos y que supone uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestra provincia".