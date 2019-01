La consejera de Agricultura niega que la ayuda a la remolacha sea "electoralista"

Milagros Marcos, rechazó hoy que la tardía y electoralista", según criticaron algunas organizaciones agrarias. "Es la primera vez que critican por que se pague una ayuda pero encajamos y respetamos las críticas. Lo importante es que la Junta de Castilla y León ha decidido pagar más de diez millones de euros a 5.500 personas que en 2011 no pudieron cobrar una ayuda que se convocó y que, por situación complicada de la crisis económica se tuvo que anular, como tantas otras convocatorias", explicó. La consejera de Agricultura y Ganadería,, rechazó hoy que la ayuda concedida a los productores de remolacha sea "", según criticaron algunas organizaciones agrarias. "Es la primera vez que critican por que se pague una ayuda pero encajamos y respetamos las críticas. Lo importante es que la Junta de Castilla y León ha decidido pagar más de diez millones de euros a 5.500 personas que en 2011 no pudieron cobrar una ayuda que se convocó y que, por situación complicada de la crisis económica se tuvo que anular, como tantas otras convocatorias", explicó.

"No entiendo lo de electoralista. En 2015 hubo Elecciones y no se tomó esta medida. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, realmente, ayudar a un sector que está pasando por una situación complicada por el fin de las cuotas, de la liberalización de la producción de remolacha, de un incremento de producción exponencial, fundamentalmente en otros países, no en el nuestro, asociado a una reducción del consumo de azúcar", enumeró.

En este contexto, Milagros Marcos incidió en que la Junta de Castilla y León "quiere contribuir a apoyar al sector" y recalcó que, hasta la fecha, se han pagado ayudas que se han recurrido. "Si hubiera sido electoralista, lo habríamos hecho en 2015, no habríamos esperado dos campañas electorales para tomar medidas electoralistas. Lo que creo es que vamos a ayudar con esta financiación autónoma, además, a 5.500 personas que tienen que tomar la decisión de cultivar o no remolacha y, con ello, apostar claramente por el funcionamiento de las empresas que están molturando en Castilla y León y que deben tener capacidad suficiente para seguir haciéndolo", indicó.

" Son muchos puestos de trabajo los que están vinculados al sector del azúcar. Hay que trabajar y se está trabajando a nivel nacional en la mesa de negociación, que es nacional, pero es razonable que sea nacional porque hay cultivo en varias comunidades autónomas y hay fábricas en varias comunidades autónomas, aunque Castilla y León sea la que más producción tiene", agregó.

En cuanto al pago de las ayudas, la consejera de Agricultura y Ganadería expuso que se empezará a examinar los expedientes para los correspondientes trámites administrativos y aseguró que "a lo largo del año, cobrarán todos".