El presidente de Asaja Zamora envía un wasap racista y luego pide disculpas

El presidente de Asaja Zamora, Antonio Medina, envió a través de WhatsApp un audio para el que pedía difusión y en el que se declaraba racista y aseguraba que no quería ningún negro en su país, y luego ha pedido disculpas por ello.

Medina ha declarado a la Agencia Efe que se arrepiente del mensaje de voz que ha difundido, del que ha asegurado: "me he pasado", tras lo que ha insistido en que no pensaba lo que decía, ya que en el audio de minuto y medio se debió a "un calentón" del momento porque habían atracado y agredido a su hijo en Ibiza de madrugada.

Ha explicado que cuando realizó ese comentario no pensó tampoco que podía perjudicar a la asociación agraria Asaja al ser su máximo responsable en Zamora.

Del mismo modo, ha señalado que el comentario no tiene connotaciones políticas y ha indicado que no es afiliado al PP pese a que en el pasado fue concejal por ese partido del Ayuntamiento de Toro.

El responsable agrario ha admitido que nunca pensó que el audio iba a tener la repercusión y la difusión que ha tenido y ha dicho que no se considera racista, pese a que en audio asegurara: "voy a ser el primer racista, no quiero a ningún negro en mi país porque lo único que están trayendo es chusma".