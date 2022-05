Gracias por desdibujar La Raya tendiendo un puente de letras que acorta distancias.

La información no solo derriba barreras, sino también fronteras. Raro es el día en el que no haya una información relacionada con Portugal en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Pero también era extraño que fuera en positivo. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Ambos territorios comparten los mismos miedos y problemas sobre todo en torno a la despoblación, de ahí que todos esos datos negativos estén abandonando el camino del pesimismo y se estén transformando en un motor en busca de la cooperación. Ya no hay tiempo para lamentaciones, sino de soluciones.

Solo hace falta echar un vistazo a los últimos titulares para corroborar la información. “Zamora y Braganza sellan un acuerdo para impulsar sus parques tecnológicos. Requejo y Dias firman un protocolo de colaboración que incluye el compromiso de buscar financiación y empresas de forma conjunta”. “Zamora y Braganza colaborarán para impulsar un proyecto piloto conjunto vinculado a la “silver economy”. Ambas partes acuerdan la apertura de esa vía de “cooperación real” para embarcarse en iniciativas comunes de lucha contra la despoblación, quizá el principal problema que azota a los dos territorios de frontera”. “La asociación Rionor (Red Ibérica Occidental para una Nueva Ordenación Rayana), nacida en octubre de 2016 con el objetivo de promover proyectos y profundizar en la cooperación transfronteriza, ya tiene una sede oficial en Braganza”. “Braganza, ejemplo de la descentralización que busca Zamora. La ciudad lusa es, desde 2019, el hogar del área de Valorización del Interior del Gobierno portugués, tras un traslado “con mucho sentido””. Y un largo etcétera.

Por eso, desde Bragança felicitamos a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por estos 125 años de información y de compromiso rayano. Gracias por haber desdibujado la frontera territorial que separa Bragança y Zamora al tender un puente de letras que acorta distancias. Gracias por ser nuestro reflejo y nuestro espejo. Y gracias por haceros siempre eco de todas nuestras actividades culturales, populares, deportivas y culinarias como la Semana Gastronómica del Bacalao, la campaña de Navidad de Tierra de Sueños, o la Feira das Cantarinhas, entre otros muchos eventos.

Aprovechamos estas líneas para invitar a todos los lectores del periódico a visitar Bragança y a retarles para que descubran un auténtico reino maravilloso. Y es que Bragança es hoy, indiscutiblemente, sinónimo de un territorio atractivo, dinámico y acogedor, capaz de competir y rivalizar con muchas ciudades europeas, en términos de desarrollo y mejor calidad de vida.

Se conocen varios estudios independientes que, en las tres dimensiones analizadas, Negocios (Inversión), Visitas (Turismo) y Vida (Talento), nos sitúan en lugares de honor. Es también una ciudad llena de historia, orgullosa de los más de cinco siglos y medio de elevación a ciudad (el 20 de febrero de 2022 cumplió 558 años), convirtiéndola en la novena ciudad más antigua del país y una de las cuatro más inteligente.

El Centro Histórico alberga, además de un vasto patrimonio religioso, el Museo Nacional del Abade de Baçal, el Museo Militar, el Centro de Fotografía Georges Dussaud, el Museo Ibérico de la Máscara y del Traje, el Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí del Nordeste Transmontano, el Memorial y Centro de Documentación Sefardí de Bragança y el moderno Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais, distinguido en 2009 con el Premio Internacional de Arquitectura y diseñado por el arquitecto Souto Moura, que acoge permanentemente exposiciones de grandes maestros nacionales e internacionales de la pintura y la escultura modernas.

Bragança se considera una ciudad de cultura y conocimiento, con una fuerte identidad, donde las tradiciones ancestrales, que solo podemos encontrar en este territorio, la arquitectura religiosa combinada con la modernidad y la belleza paisajística, la diversidad de fauna y flora, la gastronomía y la genuina hospitalidad de sus gentes, la convierten en un lugar atractivo para vivir.

La calidad y excelencia de los productos gastronómicos, donde destacan las carnes certificadas, el aceite de oliva, el folar, el pan, o la miel, que fue reconocido como una de las 7 Dulces Maravillas de Portugal, hacen de Bragança un municipio con un patrimonio gastronómico único y de sabores singulares. Recientemente, junto con nuestra estrategia, la persistencia de dos jóvenes Brigantinos que, con inteligencia supieron preservar la calidad e identidad de estos productos y combinar la forma de cocinar con la modernidad y el refinamiento, dieron aún más visibilidad a esta zona.

Lo que era una promesa se ha convertido en una certeza para un restaurante de Bragança, a través de uno de los premios más codiciados de la gastronomía mundial: una estrella Michelin.

El Parque Natural de Montesinho y la Sierra da Nogueira abrazan a Bragança con sus pueblos típicos, llenos de memoria, donde destacan notables ejemplos de arquitectura popular, rodeados de una exuberante fauna y flora, que invitan a un paseo por la esencia pura del paisaje. Río de Onor, con su parte zamorana, es un buen ejemplo de ello. En 2017, su belleza y autenticidad fueron reconocidas al ganar el concurso 7 Maravillas de Portugal.

Bragança es esto y mucho más, y como vivir en un lugar así es encantador e inspirador, os retamos a visitarnos y a experimentar, en primera persona, lo que somos y lo mejor que tenemos. Nos seguiremos leyendo. Las mejores noticias están por llegar.