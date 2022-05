A nadie se le escapa que estamos viviendo el inicio de una nueva época desde la incertidumbre.

Si no era suficiente con adaptarse a los cambios derivados de una realidad pospandémica, los efectos de una guerra en plena Europa no han hecho más que recordarnos la fragilidad de nuestra realidad.

Y si esto es así en el mundo entero, no lo es menos para nuestra querida Zamora.

Sin ser el momento para hacer un diagnóstico de la realidad que vive nuestra provincia, seguramente todos coincidiremos en reconocer nuestra debilidad económica y los graves problemas asociados a la despoblación.

En este contexto nos situamos a nivel europeo no solo ante un nuevo período de financiación comunitaria 2021-2027, sino también ante la perspectiva de la puesta en funcionamiento de los famosos fondos Next Generation, concebidos como remedio para compensar los demoledores efectos económicos derivados de la crisis del COVID-19.

Es importante que Zamora se postule como lugar central en las relaciones entre los Estados de España y Portugal, para que en la agenda de las Cumbres Ibéricas se tomen en consideración las necesidades de este territorio

Por otro lado, en Portugal ha comenzado un nuevo período de gobierno. Del mismo modo, en Castilla y León acaba de conformarse un gobierno, con un nuevo consejero y un director general con competencias en materia de cooperación transfronteriza. Esta circunstancia que pudiera parecer asimétrica, al referirse a gobiernos de distinta condición, no puede ser visto como tal, en la medida en que dada la ausencia de regionalización en Portugal, la correspondencia en la relaciones de Cooperación Transfronteriza de Castilla y León lo es con el Gobierno Nacional aunque para ello existan estructuras como las Comisiones de Coordinación de las Regiones Norte y Centro de Portugal.

Así las cosas, el primer ministro portugués ha ratificado en su cargo a la que era Secretaria de Estado de Valorización de Interior, doña Isabel Ferreira como Secretaria de Estado de Desarrollo de Regiones de Interior. Considero este nombramiento de especial importancia para Zamora en la medida en que es profesora del Instituto Politécnico de Bragança con conocimiento y compromiso máximo en el desarrollo no solo de los territorios de interior de Portugal, sino también en la relaciones de cooperación con España; ha sido y será la gran impulsora de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo que es la agenda de actuaciones en esta dimensión y que Zamora debe tomar en consideración para lanzar sus proyectos en este próximo período.

Volviendo a nuestra provincia y la necesidad de establecer estrategias de Desarrollo Regional para el futuro, podríamos apostar por una mayor implicación con otras provincias como por ejemplo Valladolid o Madrid aprovechando las oportunidades del tren de alta velocidad y que unirnos a su tracción económica fuera nuestra gran apuesta. Pero si así fuera no contaríamos con apoyos comunitarios, mientras que si lo hacemos mirando a nuestros vecinos y hermanos portugueses, la Unión Europea ya nos ha dicho para para el próximo período la Cooperación Territorial Europea será reforzada con un total de 8.000 millones de euros y que dentro de ella la transfronteriza se llevará más de un 70%.

Sobre la naturaleza de las prioridades políticas del nuevo período y las tipologías de proyectos para ser financiados a través de la Cooperación Transfronteriza ya disponemos de información tanto por la vía del Análisis realizado de las necesidades del territorio como fundamentalmente a través del documento titulado Proyecto de Estrategia Conjunta y Proyecto de Estructura de Programa.

Ante estas oportunidades podemos hacer dos cosas, una esperar a que alguien nos venga a identificar los proyectos que necesitamos y a ponerlos en marcha, -algo que nunca ocurrirá- o bien establecer una agenda de trabajo bien orientada a través de la cual adquirir compromisos con Administraciones y otros agentes implicados.

Así creo que es importante que Zamora se postule como lugar central en las relaciones entre los Estados de España y Portugal, para que en la agenda de las Cumbres Ibéricas se tomen en consideración las necesidades de este territorio. Baste recordar que en la pasada Cumbre de Trujillo se valoraron proyectos e inversiones entre las que se contempló la conexión entre Puebla de Sanabria y Bragança. Además, considero necesario que se promuevan compromisos de ambos Gobiernos para que desde sus Programas Plurirregionales para el Desarrollo Regional se atiendan nuestras necesidades de zona de frontera.

Zamora y Bragança pueden y deber reforzar sus relaciones de hermanamiento hasta convertirse en un canal que a su vez promueva esa misma acción al resto de comarcas y poblaciones de nuestro territorio

Del mismo modo creo que debemos propiciar que para el nuevo Gobierno Regional de Castilla y León las relaciones de Cooperación Transfronteriza con Portugal pasen a ocupar un lugar central en sus políticas. Con esto me estoy refiriendo no solo a declaraciones de intenciones o memorándum de entendimiento sino pasar a establecer proyectos que realmente se conviertan en estratégicos para toda la Comunidad y que eso lo sea desde las dos provincias fronterizas que no son otras que Zamora y Salamanca. No podemos permitirnos ni permitir que los próximos proyectos de POCTEP en que participe la Junta de Castilla y León no haya un presencia sustancial de nuestra provincia o que los mismos se diseñen sin tener en consideración a los agentes o las necesidades que tenemos.

Así las cosas, podría ocurrir que consigamos ese compromiso y reconocimiento de ser agentes necesarios para la cooperación transfronteriza o que al contrario, ni los gobiernos nacionales ni los agentes regionales consideren a nuestros territorios como estratégicos para sus proyectos.

Si así fuesen las cosas creo que Zamora no puede dejar de aprovechar al máximo sus oportunidades en este dominio.

Para ello y sin necesidad de depender de nadie, más que de nosotros mismos, nuestra provincia a través de la Diputación Provincial considero que debe establecer una relación de cada vez mayor colaboración con la Comunidad Intermunicipal de Terras de Tras os Montes para definir proyectos de interés para este territorio compartido, del mismo modo las ciudades de Zamora y Bragança pueden y deber reforzar sus relaciones de hermanamiento hasta convertirse en un canal de relaciones que a su vez promueva que el resto de comarcas y poblaciones de nuestro territorio refuercen al máximo sus relaciones a uno y otro lado de la frontera.

Tenemos un enorme desafío por delante pero también oportunidades que no podemos dejar pasar y para ello reitero mi convicción de que el futuro de Zamora pasa por intensificar las relaciones con Portugal, no sólo consiguiendo la conexión por autovía de nuestra capital con Quintanilla o la de Bragança con Puebla de Sanabria o que se pueda convertir en una realidad la conexión de Oporto con Madrid a través de Aliste, sino también a través de una diversidad de proyectos en los que la Cultura, el Turismo o las relaciones empresariales fluyan sin fronteras.

Para ello esta Fundación que fue puesta en marcha por visionarios al inicio de las relaciones de cooperación trasfronteriza cumplirá treinta años en 2024. Creo que esta debe ser considerada una fecha muy importante para nuestro futuro y espero que en ese año podamos ya disponer de financiación asociada a grandes proyectos para nuestro desarrollo común o que incluso ese sea el año para celebrar una Cumbre Ibérica en Bragança (en Zamora ya se celebró y corresponde su celebración en Portugal) en la que podamos conseguir grandes compromisos por parte de ambos países que cada vez más deberían apostar por una cooperación ibérica reforzada en el marco de la Unión Europea.