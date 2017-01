Clinton, presidenta en el país de los ciegos

Ninguno de los dos candidatos para las elecciones de Estados Unidos del próximo 8 de noviembre -Hillary Clinton por el partido demócrata y Donald Trump como opción republicana a la Casa Blanca- ofrecen confianza a los zamoranos residentes en el país. La campaña que están realizando ambos líderes en estas semanas, así como los debates en los que han participado, solo corroboran, según sus apreciaciones, las carencias que ambos líderes tienen, ya sea la poca credibilidad entre ambos partidos de Clinton o las "perlas" que cada día salen por la boca del multimillonario aspirante a la presidencia, que solo añaden adeptos entre las mentes más racistas "y que envían un mensaje de miedo, ya que toda esa gente se identifica con el mensaje venenoso de Trump, puesto que votan por él y por su programa". Por todo ello, "decepción" es la palabra que mejor define la sensación que tienen estos zamoranos con respecto a ambos aspirantes. "Están envueltos en corrupción, mentiras y comportamientos que no son propios de alguien que va a ocupar el liderazgo de un país como Estados Unidos, con repercusiones para el mundo entero", apuntan.

A pocos días de que los americanos acudan a las urnas, estos zamoranos consideran que la opción "menos mala" es la alternativa de Hillary Clinton. En poco días se sabrá el resultado.

Tomás Blanco | Boston: "Es difícil valorar al diablo y al demonio y dar una opinión favorable"

El investigador zamorano, natural de Riofrío de Aliste, reconoce que no tiene favoritos entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. "Es difícil valorar al diablo y al demonio y dar una opinión favorable", justifica. Por un lado, rechaza la trayectoria "de corrupción e influencias" de Clinton, y sobre Trump apunta que "es un populista, el Pablo Iglesias de la ultraderecha que dice representar a la América profunda". Sobre la respuesta de los americanos en las urnas, vaticina que será "la mayor abstención de la historia. Clinton no cuenta y la campaña se resume entre los adeptos y los detractores de Trump. Los adeptos lo votarán fijo, pero sus detractores no tienen claro si votarán a Clinton para evitar al líder republicano", resume. Por esa misma razón no se atreve a arriesgarse sobre un resultado tras el 8 de noviembre. "Es muy difícil, porque las encuestas fallan mucho. De momento, están con Clinton, pero el resultado dependerá de la abstención que favorece a Trump. Como en el Partido Popular, cada escándalo de este afianza a sus votantes", compara. Sobre las consecuencias a nivel mundial de uno u otro resultado, lo tiene claro. "Será escaso, porque en realidad el presidente no tiene un poder ejecutivo muy grande".

Antonio Renilla | Houston: "Trump es un farsante que aprovecha la ignorancia de la gente"



Gil Bernardino | Nueva York: "Los dos aspirantes han estado metidos en corrupción y mentiras"