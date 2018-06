Autismo Zamora apela al "deber moral" de la Junta con el proyecto del centro de día

"La Junta conoce nuestras necesidades y son conscientes de nuestra situación y la apoyan, pero ahora tienen que dar el paso y cumplir con el deber moral de llevar a cabo el proyecto del centro de día para personas con autismo". Así explica la presidenta de Autismo Zamora, Maribel Ramos, la necesidad de que la administración regional -como ya ha hecho el Ayuntamiento- les tienda la mano para hacer realidad un proyecto por el que llevan luchando varios años.

"Sin su ayuda económica no va a ser viable", reconoce Ramos, apelando a que ese millón de euros del que dispone la ciudad tras no haberse invertido en el fallido plan Cylog de hace años para Zamora no regrese a las arcas de la Junta y se invierta en el centro de día.

La asociación tiene sobre la mesa el proyecto ya completo en el que se especifica desde la inversión -cercana a 1,3 millones de euros- hasta las unidades que se desarrollarían, los profesionales que trabajarían en él e incluso los usuarios que se podrían beneficiar de este nuevo servicio, un total de 32 adultos. "Sería también la manera de que aquellos que se han tenido que ir fuera porque aquí no había formación para ellos, regresen a Zamora", señala Ramos.

Salidas profesionales

Y es que aquellos chicos que finalizan sus estudios básicos tan solo les queda en Zamora la opción de estar en centros asistenciales, no laborales "y que no están preparados para ellos", apunta la presidenta. "Nosotros queremos seguir trabajando a nivel curricular con ellos y desarrollar talleres laborales, que es lo que necesitan para desarrollarse en sociedad", argumenta Ramos.

"Lo que la asociación pretende es que la persona adulta con trastorno del espectro autista sea reconocida como un ciudadano pleno dentro de la comunidad, por lo que quiere dirigir su acción a desarrollar un servicio centrado en la persona y en sus posibilidades de progreso", subraya. Por ello, la presidenta de la entidad especifica que este centro de día "tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de estas personas, ofreciéndoles los apoyos necesarios para conseguir el ajuste personal y la inclusión social, favoreciendo su autodeterminación y calidad de vida".

Con la cesión de terrenos municipales en la zona de Vista Alegre por parte del Ayuntamiento, -cuyos trámites se han realizado "con mucha agilidad", agradece la presidenta de la asociación- tan solo queda el apoyo económico de la Junta para comenzar los trámites de inicio. Su tesón es tal que incluso el presidente regional, Juan Vicente Herrera, tiene una copia de este proyecto. "Lo han hecho con otras entidades sociales e incluso con asociaciones de autismo en otras provincias. Saben que en Zamora hay una demanda muy grande, así que confiamos en que finalmente nos apoyen", aspira Ramos.