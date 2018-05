Zamora 10 se harta de la "falta de voluntad política" de la Diputación y del Ayuntamiento

Zamora 10 alza la voz por lo que considera una "falta de voluntad y predisposición política" por parte del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación provincial, sobre todo de esta segunda. Los empresarios, que aseguran que llevan soportando esta situación "desde hace meses", consideran que es el momento "de que los zamoranos conozcan la actitud de las dos administraciones locales", que -siempre según Zamora 10- "no colaboran" con el proyecto empresarial. La asociación empresarial ha alzado la voz después de que al Consejo General -máximo órgano de decisión de Zamora 10, que se convoca cada dos meses- no asistieran ni la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, ni el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. Aunque ambos justificaron su ausencia, "su no asistencia impidió analizar los asuntos tratados y buscar soluciones".

Con todo, los empresarios sí encuentran diferencias entre una y otra administración. Francisco Prieto, gerente de Zamora 10, asegura en declaraciones a este diario que "la actitud del Ayuntamiento para nosotros no es tan mala como la de la Diputación, aunque no es la que nos gustaría. La Diputación pasa de nosotros, y el Ayuntamiento sí tiene momentos en los que colabora, aunque hay concejales con más predisposición a ayudar que otros".

La situación con la Diputación, directamente, se ha enquistado. "En las últimas reuniones que hemos celebrado sobre turismo el diputado", José Luis Prieto Calderón, "ni ha asistido ni ha justificado su ausencia. Creemos que eso es una falta de respeto porque todos los que estamos allí tenemos agenda y estamos dejando otras cosas por hacer. En lugar de ir a las reuniones" la Diputación, según Prieto, "envía a un técnico que toma nota pero no tiene poder de decisión. Esto paraliza los proyectos, que no pueden avanzar durante semanas o meses", aseguran desde Zamora 10. La presidenta, añaden, "no ha acudido a ninguna reunión desde que comenzó el año".

"Hemos llegado hasta aquí. Nos estábamos mordiendo la lengua, pero ha llegado un momento en el que nos parece que estamos haciendo el tonto. Estamos haciendo un trabajo que consideramos bueno para Zamora y las administraciones locales no nos ayudan. Colaborar con Zamora 10 no es obligatorio, la iniciativa es viable sin el Ayuntamiento y sin la Diputación. No somos un proyecto inversor, pretendemos poner idas sobre la mesa para ayudar a levantar la provincia. Las instituciones no colaboran económicamente y tampoco ayudan a la hora de proponer ideas. No tiene sentido que nos ignoren cuando son los empresarios los que están poniendo mucho esfuerzo y dinero para que esto salga adelante. Situaciones como esta", concluye Francisco Prieto, "son precisamente una de nuestras razones de ser". Con "su actitud", añade el gerente de la asociación empresarial, "las instituciones locales condenan a Zamora al ostracismo". "Si no quieren trabajar con nosotros que lo digan claramente, porque la situación actual no tiene ningún sentido".

Proyectos parados

El Centro de Arte Baltasar Lobo, el proyecto de renovación del Mercado de Abastos o la puesta en marcha de la "app" de Zamora, un proyecto este último a priori sencillo, están "parados por la falta de colaboración" de las dos instituciones locales, aseguran los empresarios.

Zamora 10 añade que la falta de colaboración institucional tiene la excepción en la Subdelegación y, principalmente, en la Junta. "El Gobierno regional es la única administración que está colaborando activamente con nosotros. No solo nos manifiesta su apoyo, sino que hay proyectos que van a salir adelante por ellos, como la Escuela de Industrias Lácteas".