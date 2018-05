Vidal deja la Cámara de Comercio tras veinte años como presidente

Manuel Vidal deja la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. La decisión, tomada en las últimas horas, es fruto de un "largo periodo de reflexión", asegura el empresario en declaraciones a este diario. Vidal, que ocupa la presidencia de la Cámara de Comercio de Zamora desde el año 1998, dejará paso a un nuevo presidente en los próximos meses.

"La decisión está tomada. Creo que veinte años son suficientes y también creo que he dado a esta institución todo lo que le he podido dar. Puede que no haya hecho todo lo que me hubiera gustado hacer, pero hago un buen balance", afirma Vidal.

El todavía presidente asegura que se pone "a disposición" del futuro presidente de la institución para "trabajar por Zamora, que falta hace". Aunque se resiste a opinar sobre quién sería un buen presidente para la Cámara, Vidal aboga por un candidato "de consenso" entre el empresariado zamorano. "La Cámara es una institución que goza de prestigio y así debe seguir siendo", apostilla Vidal, que se escuda también en "motivos personales" para no presentarse a la reelección. "Creo que también ha llegado la hora de disfrutar de mi familia", añade. "He recibido muchos apoyos. De empresarios a título particular, de la CEOE y de muchas personas relevantes en Zamora. Pero la realidad es que debo dar un paso atrás", asegura el empresario.

Vidal ocupará la presidencia el tiempo necesario para que la Junta Directiva de la institución cambie. Las elecciones, anteayer convocadas oficialmente por la Junta de Castilla y León, se celebrarán el día 24 de julio. De ellas saldrá un nuevo Pleno, compuesto por 18 vocales, que será el encargado de elegir presidente. En cualquier caso, la persona que quiera ocupar el cargo de presidente debe formalizar su candidatura a las elecciones durante los próximos días.

Manuel Vidal dejará la Cámara de Comercio después de que las elecciones se hayan retrasado durante varios años. Aunque los comicios deberían haberse convocado en 2016, la inestabilidad política del país ha impedido que el Gobierno central -encargado de dar el pistoletazo de salida- desbloqueara antes el proceso.

La Cámara de Comercio encara así las primeras elecciones después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Cámaras, que entre otras cosas ha reducido los ingresos de esta institución, según aseguran fuentes internas. Ahora las aportaciones que realizan las empresas son voluntarias. Además, el número de vocales se ha reducido a 18 desde los 28 de las últimas elecciones.

La elección de los vocales supone un "desajuste" en tanto que todas las empresas, aporten económicamente o no al funcionamiento de la Cámara, tienen derecho a voto y eligen, además, a un número considerable de vocales. Las más de 14.000 sociedades de Zamora votarán, divididas por sectores, a un total de 12 personas para que ocupen su puesto en el Pleno de la institución cameral. La CEOE, como institución empresarial más representativa de la provincia, tendrá que proponer a tres vocales más "de reconocido prestigio" en la vida económica de Zamora. El resto, solo tres representantes, salen de los votos de las empresas con mayores aportaciones a la Cámara.