"El mondioring es el deporte canino más completo que existe y el más complicado"

Pertenece a una familia de ganaderos y desde pequeño le han gustado los animales. Siempre tuvo una conexión especial con ellos y hace unos diez años decidió comenzar a formarse en este mundo. Ahora asegura que esta forma de vida para él es un sueño. Tomás Alonso es natural de Toro y es adiestrador canino profesional y criador profesional de perros de las razas pastor belga malinois y pastor holandés. La Huella del Huargo es su afijo, es decir, la marca o nombre que utiliza en la inscripción de las camadas. En la Can We Run que se celebrará el 10 de junio en el Bosque de Valorio de Zamora, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, hará una exhibición de mondioring, un deporte canino que combina el trabajo de obediencia, la agilidad y el trabajo de defensa.

-¿Qué le parece el evento Can We Run?

-Bien, me parece muy bien que se hagan este tipo de cosas. Todo lo que sea ayudar a los perros y concienciar, no ya solo sobre el abandono, sino sobre la convivencia con los perros me parece genial y estupendo.

-¿En qué va a consistir la exhibición que va a hacer en el evento?

-Es una exhibición de mondioring y detección deportiva. El mondioring es un deporte que conjuga la habilidad, la obediencia, la defensa y los saltos y la agilidad. Es un deporte que se creó para mantener la raza en los perros, para mantener el carácter podríamos decir. Ahora mismo es el deporte mundialmente más amplio que hay y más completo en todo tipo de situaciones. Abarca todos los deportes caninos. Tenemos saltos, mordidas, ejercicios de obediencia. Es el deporte canino más complicado y el más difícil.

-¿Qué va a poder ver la gente en la exhibición?

-Van a poder ver unas cosas que antes no han visto y se van a poder ir a casa con un "reset" en la mente de lo que es un perro y de las cosas que se pueden hacer con un perro.

-¿Cuándo comenzó a formarse en estas disciplinas?

-Hace más de diez años y ahora mismo soy hombre de ataque y adiestrador canino profesional. Hombre de ataque somos los que nos ponemos los trajes para que nos muerdan los perros, figurantes que se llama. Ahora mismo soy figurante certificado, he formado perros de la Guardia Civil, de la Policía. No soy un adiestrador típico o normal, sino deportivo y operativo. Lo que más me gusta es formar perros detectores de explosivos o de la Guardia Civil, fuerza de seguridad, perros de narcóticos y de drogas. Realmente eso es lo que más me llama, los perros son mi hobby y ya doy cursos a nivel nacional de perros de defensa reales.

-¿Cría también los perros que después forma o puede preparar a cualquier perro?

-Lo puedo hacer con cualquier tipo de perros, pero lo mejor es hacerlo con los míos. Soy criador profesional y mi afijo me lo ha autorizado la FCI, que es la Federación Cinológica Internacional. No crío por criar ni por el dinero. Yo crío y hago una super selección de mi cliente. Sé dónde van todos mis perros y les llevo un seguimiento porque lo que me interesa es que vayan a buenos sitios y que mis perros se vayan oyendo a nivel nacional y la verdad es que cada vez están cogiendo más nombre y más fuerza. Cuando crío selecciono los perros, pero también los clientes.

-¿Qué tipo de perros son los que cría?

-Son perros de trabajo cien por cien, para cualquier tipo de trabajo, te pueden desarrollar un trabajo operativo con la Guardia Civil como pueden hacer un trabajo deportivo.

-¿Cómo se hace el adiestramiento del mondioring?

-Es un adiestramiento basado en los instintos del perro de caza y presa. Yo lo trabajo en una base en la que todo es un juego en el que el perro está unido mediante un vehículo con su guía y juntos van superando pruebas y desafíos. Al perro se le enseña a morder sin agresión, se le enseña a usar la boca, pero todo deportivamente y con cero agresión.