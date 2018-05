Manuel Vidal deja en el aire su continuidad al frente de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio e Industria de Zamora, de la mano con el resto de instituciones camerales de la comunidad, arranca su proceso electoral con la continuidad de su actual presidente todavía en el aire. "En los próximos días me reuniré con empresarios y tomaré una decisión en firme", apunta Vidal en declaraciones a este periódico, "pero todavía no tengo nada decidido". La idea de Vidal es que "la Cámara de Comercio siga adelante con el camino marcado en los últimos años", por lo que, en caso de que no decidiera continuar, "apostaría por un candidato de consenso" entre los empresarios.

En cualquier caso, el proceso ya está abierto y los empresarios de Zamora votarán la nueva constitución del Pleno de la Cámara de Comercio. Con la reforma de la Ley de Cámaras, la primera novedad que dejan estos comicios es la reducción del número de vocales, que en el caso de la provincia pasarán de 28 a solamente 18.

La constitución del Pleno es uno de los puntos más discutidos. De los 18 vocales, solamente tres salen de los votos de las empresas con mayores aportaciones voluntarias a la Cámara de Comercio. Es otro de los nuevos puntos de la normativa estatal, que cambió la financiación de las Cámaras de Comercio haciendo que la aportación sea la que decidan las empresas. Así, las sociedades que no colaboren con la Cámara de Comercio tienen también bastante poder de decisión.

Doce vocales, dos terceras partes del total de futuro Pleno, salen de los votos del conjunto de las empresas de la provincia, colaboren económicamente o no con la institución cameral. Las empresas se distribuyen en sectores y eligen a un número concreto de vocales en función la importancia económica y la representatividad del sector en cuestión. Así las cosas, son las empresas de hostelería, comercio y transportes las que más poder tienen, pues eligen a un total de cuatro vocales -dos para el comercio, uno para la hostelería y otro más para el sector del transporte-. Las empresas del ramo industrial pueden elegir dos vocales y las de construcción, otros tantos. Quedan cuatro miembros del Pleno, que saldrán de las empresas que no se encuentren dentro de estas categorías.

Los tres últimos vocales del Pleno los tendrá que proponer CEOE-Cepyme como organización empresarial más representativa de la provincia. Deben ser, en cualquier caso, personas de "reconocido prestigio en la vida económica y empresarial" de la provincia.

Los plazos ya empiezan a correr. Los candidatos a ocupar un puesto de vocal deben presentar su candidatura en la Cámara de Comercio durante los diez días siguientes a la publicación de la convocatoria electoral. Las votaciones y el posterior escrutinio se celebrarán el 24 de julio durante todo el día. Finalmente, habrá que esperar a que el nuevo Pleno se reúna para nombrar un presidente y constituir la nueva Junta Directiva. Las elecciones se convocan con años de retraso, aunque no es responsabilidad de la propia institución. Los comicios deben ser impulsados por el Gobierno y la inestabilidad política de los últimos años ha hecho que el proceso se haya retraso hasta ahora.