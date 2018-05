Un proyecto para rescatar a Podemos

Quince meses después de la marcha de Braulio Llamero, Podemos Zamora busca un nuevo secretario general. Fernando Martos y Conchi Trufero se enfrentan en una votación decisiva para el futuro de la organización en la ciudad. Con las municipales de mayo del 2019 como horizonte, los militantes deberán escoger entre el continuismo del hombre que comanda la formación desde febrero del 2017 de manera provisional y la mujer que pretende dar "un golpe de timón completo" al proyecto.

La campaña comienza el 1 de junio y el vencedor no se conocerá hasta el próximo día 21, pero las cartas ya están sobre la mesa. Las de Martos son conocidas, las de Trufero empiezan a descubrirse: "Me presento por responsabilidad. La gente está abandonando el partido y creo que este es un proyecto muy necesario", explica la aspirante, dolida por el modo en el que se ha tratado el proceso: "Se buscaba a una candidata que rellenara, y eso, como mujer y como feminista, no me ha parecido bien", advierte.

Tampoco está de acuerdo Trufero con la actitud del llamado "núcleo duro", con el propio Martos o Javier Iglesias, en los últimos meses: "Existe una desconexión con la sociedad. Se han mirado mucho el ombligo y no se han fijado en lo que había fuera. No han sido capaces de escuchar y yo me he propuesto que esto vuelva a funcionar", sostiene.

Una de las situaciones que más llama la atención desde fuera es la mala relación que mantienen los dirigentes de Podemos y los de Izquierda Unida en Zamora, una problemática que Trufero también pretende resolver: "Creo que es una necesidad que todos rememos en la misma dirección. No se puede entender que dos fuerzas de izquierdas se enfrenten en una batalla campal como esta", remarca la candidata, consciente de que la pelea responde más a fobias personales que a ideología.

Es por eso por lo que Trufero aboga por un entendimiento en el que no se descartaría la posibilidad de sentarse para negociar de cara a las municipales: "No dependería estrictamente de mí, sino que habría que esperar las directivas de Madrid. Seguro que no estamos de acuerdo en todos los puntos, pero sí en los más importantes", asevera la aspirante.

En todo caso, si finalmente Podemos acudiera en solitario a los comicios, Conchi Trufero niega que el vencedor de este proceso vaya a ser el candidato a la Alcaldía de Zamora: "No necesariamente sería así. Hay un procedimiento por primarias que se debe cumplir y puede haber gente más preparada y con más posibilidades para ponerse ante las urnas", afirma convencida.

También lo está de que hay tiempo para darle un vuelco al proyecto y ganarse la confianza de los zamoranos: "Esto es muy necesario y tiene mucho futuro", repite Trufero, que no se sitúa en ninguna de las corrientes de Podemos y que asegura que ya ha votado en la consulta sobre el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, aunque no da pistas sobre su postura. Su mirada está lejos de Galapagar, centrada en rescatar a la organización en su ciudad.