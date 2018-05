Los pasos elevados de peatones tendrán un 10% de inclinación máxima

El Ayuntamiento de Zamora construirá en los próximos meses nueve pasos de peatones elevados que se sumarán a los ya existentes, con el objetivo de reducir paulatinamente el número de atropellos que se producen en la capital. Unos elementos cuyas especificaciones técnicas señalan que no podrán exceder el 10% de inclinación máxima para no interferir en el buen desarrollo de la circulación. De esta manera, los pasos serán todos de cuatro metros de longitud en todo el ancho de la calle, contemplándose sus correspondientes rampas de entrada y salida de un metro de longitud y teniendo en cuenta que la pendiente máxima de estas rampas no podrá exceder el porcentaje anteriormente citado.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana será quien ponga en marcha la construcción de estos nuevos pasos dentro de la política de reducción de riesgos viales que se está llevando a cabo en este año 2018. El encargado del área, Antidio Fagúndez, ha realizado balance de la labor realizada en el primer cuatrimestre del año y que ha incluido un plan de pintado y repintado horizontal, espacios de aparcamiento para personas de discapacidad, instalación de nuevas señales verticales, ampliación del carril bici, nueva ordenación del tráfico en diversas zonas de la capital y el refuerzo de la seguridad en los accesos a colegios y centros deportivos.

Fagúndez ha destacado el resultado de los cambios en el sentido de la circulación establecidos en el barrio de La Lana, en algunos puntos de San Lázaro y en la calle Diego de Almagro, donde se producían situaciones de peligro "porque algunos conductores no respetaban la señalización de prohibición existente en la zona", tal y como ha señalado Fagúndez. "Igualmente, cabe destacar la nueva señalización en los accesos al punto limpio de La Aldehuela y a la planta potabilizadora de agua en la avenida de Requejo", ha expresado el teniente de alcalde.