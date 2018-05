Maíllo: "Pedro Sánchez puede pasar a la historia como el Judas de España"

El Partido Popular de Zamora ha cerrado filas apenas unas horas después de conocerse la sentencia de la Gürtel, que condena a la formación como responsable a título lucrativo por beneficiarse de la red de corrupción. El coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, presidió ayer la Junta Directiva Provincial y lanzó un mensaje claro a sus afiliados: cabeza alta y a por las elecciones de 2019. La moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy presentada por Pedro Sánchez acaparó buena parte del discurso del expresidente zamorano. "El Judas de la política española" será el líder de los socialistas, según Maíllo, si finalmente consigue sacar adelante sus planes. Para ello, Sánchez debería pactar "con los del casoplón, con quienes quieren romper España y con los herederos del terrorismo", como así ha definido a Podemos, PdeCat, ERC y Bildu.

Fernando Martínez-Maíllo lanzó ayer en Zamora un duro ataque al Partido Socialista en plena tormenta política desatada el pasado viernes. "Existe una sobrexcitación que nace de quienes quieren deslegitimar al Partido Popular como partido de gobierno, ya no solo al frente del Estado, sino en toda España", señaló. "Lo que ocurre es que algunos todavía no han aceptado el resultado de las urnas. Y son las urnas y los españoles quienes legitiman a los partidos. A Pedro Sánchez, los españoles ya le han dicho que no le quieren en la Moncloa y no una, sino dos veces", añadió.

Martínez-Maíllo vaticinó ante la militancia zamorana que la moción de censura "va a fracasar, al tiempo que hará más fuerte a Mariano Rajoy y al Partido Popular" y criticó las formas de Pedro Sánchez a la hora de presentar esta iniciativa. "Ha pasado del "no es no" al "yo es yo", porque su único objetivo es llegar a la Moncloa a cualquier precio", expuso. "Solo así se explica que haya presentado una moción de censura con nocturnidad, sin que nadie se entere, sin consultar a su comité, sin apoyos y sin programa", ahondó. "O lo que es peor, con apoyos, pero indeseables. ¿Alguien piensa que los independentistas van a ponerse del lado del PSOE sin pedir nada a cambio? No. España quedará rehén de quienes quieren romperla", ha indicado. "Y podemos llegar a un nivel de ver a Pedro Sánchez ir a Berlín para mendigarle ayuda a Puigdemont", ha comentado.

El coordinador general del PP aseguró, además, que "se está produciendo una exageración en torno a la sentencia" de la trama Gürtel. Maíllo insistió en que su partido "no ha sido imputado ni condenado y solo pesa sobre él una responsabilidad civil" fruto de "dos candidatos que lo han hecho mal sobre 8.000 que hay en toda España". Maíllo defendió la "honorabilidad" del Partido Popular y sus cargos públicos frente a la condena de la trama Gürtel y aseguró que "por uno o dos o tres que lo hayan hecho mal, no se puede ensombrecer el trabajo y la honorabilidad de todo el Partido Popular ni de sus cargos públicos que trabajan cada día por conseguir lo mejor para sus ciudadanos".