El ilusionista Jorge Blass presenta en Zamora su espectáculo «Palabra de mago»

El prestigioso ilusionista madrileño Jorge Blass desembarca el próximo 9 de junio en el teatro Ramos Carrión para sorprender a los zamoranos con el espectáculo «Palabra de mago», un show el que el ilusionista «explora la magia, actualizando al siglo XXI el arte de la prestidigitación». La actividad llega a Zamora con altas expectativas: «Una persona se teletransportará, 10 niños se convertirán en magos y 600 espectadores sentirán la magia en sus propias manos».

En realidad, Jorge Blass ya ha dejado sobradas muestras de lo que es capaz. Sin ir más lejos, el pasado 20 de mayo llevó a cabo el reto más grande de toda su carrera en el estadio Wanda Metropolitano. En el recinto, un grupo de aficionados del Atlético de Madrid acompañados por el mítico jugador rojiblanco Milinko Pantic, se «teletransportaron» de un lugar a otro del campo en solo tres segundos, ante el desconcierto general de casi 70.000 espectadores.

Así que, sobre las tablas del teatro Ramos Carrión, Blass mostrará sus «cartas». El ilusionista ha sido ganador de la «Varita mágica de oro» en Mónaco y del premio «Siegfried and Roy» en Las Vegas, además de presentar espectáculos en lugares emblemáticos como el Kodak Theater de Los Ángeles -sede de los premios Oscar de cine- o la Exposición Universal de Shangai.

En televisión ha participado en «Masters of Ilusión» (FOX My Network USA), también ha dirigido tres temporadas de «Nada x Aquí» (Cuatro), que fue «Premio Zapping» al mejor programa de entretenimiento; «Por arte de Magia» (Antena 3) y «Now you see it» (BBC Inglaterra). Blass también ha ejercido como conferenciante internacional en Europa y América, disertando sobre cómo aplicar principios mágicos al mundo de la empresa.

El madrileño es artista habitual en el prestigioso «Magic Castle» de Hollywood y director del Festival Internacional de Magia de Madrid. Jorge es patrono de la Fundación Abracadabra y ha escrito dos libros: «Magia para no dejar de soñar» (Martínez Roca, 2003) y «La Fuerza de la Ilusión» (Alienta, Planeta 2011), actualmente en su sexta edición.

Pero es que además Jorge es el director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price, que congrega a magos de todo el mundo durante 5 semanas y más de 30.000 espectadores asisten cada año. Recientemente ha colaborado con David Copperfield, quien ha comprado los derechos de una ilusión inventada por el mago madrileño que presentará en su show en EEUU. Quienes deseen disfrutar del espectáculo «Palabra de mago» del próximo 9 de junio en Zamora, ya pueden adquirir las entradas al precio de 24 euros en la taquilla del teatro Ramos Carrión y en su web.