Maíllo: "Sánchez quiere llegar a la Moncloa con los herederos del terrorismo"

Cierre de filas en el Partido Popular de Zamora tras conocerse la condena a la formación como responsable a título lucrativo por beneficiarse de la red de corrupción establecida dentro de la trama Gürtel. El coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, ha arengado a los suyos con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas del año 2019. Un acto en el que han participado afiliados de toda la provincia y donde la moción de censura presentada por Pedro Sánchez ha sido la principal protagonista. "El PSOE quiere llegar a la Moncloa de la mano de los herederos del terrorismo", ha señalado Martínez-Maíllo, quien ha defendido a capa y espada la gestión de los gobiernos de Mariano Rajoy y ha puesto en el punto de mira a los socialistas, de los que dice que "no pueden dar lecciones de corrupción a nadie y menos al PP".

Martínez-Maíllo ha lanzado un mensaje firme frente a la tormenta política desatada tras la sentencia de la trama Gürtel. "Existe una sobrexcitación que nace de quienes intentan deslegitimar al Partido Popular como partido de gobierno, no solo al frente del Estado, sino en el conjunto de España", ha señalado. "Y la legitimidad solo la dan las urnas y los españoles, que son los que le han dicho, no una sino dos veces a Pedro Sánchez que no le quieren", ha expresado.

El expresidente de la Diputación Provincial ha criticado que Sánchez presente una moción de censura "con nocturnidad, sin que se entere nadie, sin consultar a su comité, sin apoyos y sin programa" y por ello ha lanzado un vaticinio. "Esta maniobra va a fracasar y tanto Mariano Rajoy como el Partido Popular van a salir fortalecidos", ha expresado.