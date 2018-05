"Hay que ser responsables de la mascota y mantener la convivencia"

José Carlos Calzada es el concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora, que patrocina la Can We Run, que se celebrará el domingo 10 de junio en el Bosque de Valorio y que dará protagonismo a las personas y a sus perros. Zamora tiene en estos momentos 8.500 perros censados, por lo que el concejal responsable del área considera muy importante concienciar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas. El evento, que además tiene un carácter solidario, está organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica. También está patrocinado por Fundación Caja Rural y cuenta con la colaboración de la asociación "Corriendo con el Corazón de Hugo", CocaCola, Boomerang, Trixie y la protectora Scooby Zamora.

-El Ayuntamiento de Zamora patrocina esta iniciativa, ¿por qué se ha decidido apoyar la Can We Run?

-Porque nos parece una iniciativa muy interesante. El Ayuntamiento estaba trabajando desde la Concejalía de Salud Pública para hacer algún tipo de actuación con respecto a las mascotas en general. Este circuito de la Can We Run nos pareció muy idóneo porque la cuestión de las mascotas tiene que preocupar hoy en día, tanto respecto al tema del cuidado de las mascotas como de la convivencia de los ciudadanos que las tienen con el resto de la ciudadanía que no tiene mascotas.

-También se quiere concienciar con este evento sobre la tenencia responsable de animales...

-Desde el Ayuntamiento de Zamora se quiere promover la tenencia responsable de los animales de compañía, sean perros, gatos o cualquier otro tipo de mascota. Nos parece que este día, que por otro lado tiene que ser un día lúdico-festivo para las personas y para las familias en el marco incomparable del Bosque de Valorio, tiene que tener ese objetivo de promover esa tenencia responsable y la convivencia respetuosa entre todos los ciudadanos. Además, desde la Concejalía de Salud Pública veníamos trabajando en un tema de concienciación para los propietarios de mascotas para conseguir que sean responsables de todo lo que conlleva tener una mascota, como la recogida de excrementos y mejorarla para que mejore la limpieza del municipio, respetando los parques y los jardines.

-¿No es la sociedad todavía suficientemente responsable con las mascotas?

-Yo no diría así tan rotundo que no es lo suficientemente responsable, pero no podemos olvidar que siempre tenemos que tener presente que hay que promover el respeto y la convivencia entre vecinos y mascotas. Esto creemos que nunca está de más incidir en ello para que la gente se conciencie. No podemos olvidar que hay determinados momentos en los que se puede ver algún tipo de problema que generan las mascotas en los entornos urbanos porque los excrementos caninos en algunos casos quedan sin recoger. Por este motivo, estamos empeñados en la responsabilidad de los propietarios para mantener limpia la ciudad. En estos momentos, tenemos 40 dispensadores de bolsas que se reponen tres días a la semana. En este aspecto, también es importante hacer un pequeño llamamiento para que se utilicen las bolsas que se necesitan, entre otras cosas, porque este tipo de bolsas no sirven para otra cosa, son específicas para esto y no se pueden utilizar para otra cosa. La partida anual que se destina a estas bolsas es de 12.000 euros. Además, en la ciudad tenemos nueve zonas habilitadas para la suelta de los animales y es donde deben tener su momento de recreo, pero en el resto de lugares tienen que ir como establece la normativa. Hay que ser responsables de la mascota y mantener la convivencia. Este es el objetivo fundamental que nosotros creemos que debe darse.

-Una parte del importe de la inscripción de la Can We Run se destinará a la protectora Scooby Zamora, que gestiona la perrera municipal. ¿En qué situación se encuentra el nuevo contrato de la perrera?

-Actualmente se está tramitando un nuevo contrato para adjudicar la gestión a quien licite para ello. Entendemos que las protectoras son probablemente quienes mejor llevan a cabo estas tareas. Se ha incrementado la partida en ese contrato, concretamente se ha triplicado, ya que pasamos de algo más de 15.000 euros a un contrato que se va a licitar por 47.000 euros. Somos conscientes de que ésta es una competencia municipal que se tiene que cuidar y por ello, queremos que haya un servicio adecuado, correcto y con todas las garantías.

-¿Hay un plazo estimado de cuándo podría salir a licitación ese nuevo contrato?

-Lo que tarde la tramitación administrativa. Los contratos administrativos llevan unas tramitaciones que no son precisamente breves, sino más bien al contrario, pero esto también conlleva que tiene unas garantías lógicamente. Sin duda, hay que respetar los trámites administrativos porque esto es garantía de que sea correcto.

-¿Qué características tiene ese contrato nuevo?

-El contrato contempla fundamentalmente el compromiso de sacrificio cero y no solo eso, sino que contempla también el compromiso de una mayor dedicación de los trabajadores a los animales. Estábamos convencidos y seguimos estando convencidos de que el contrato se había licitado por una cuantía muy baja y no puede ser así, puesto que la perrera municipal tiene que tener el personal con el tiempo suficiente dedicado a los animales, que tienen que tener los cuidados veterinarios que se requieren y un bienestar. El bienestar animal hay que contemplarlo y estamos preocupados porque eso se dé.

-¿Mantener ese compromiso de sacrificio cero supone un esfuerzo importante?

-Muy importante porque si hay sacrificio cero, la protectora tiene que ir dando salida a esos animales sin sacrificar. Ello supone más cuidado, más tiempo y más esfuerzos para la adopción.

-Una adopción que es muy importante...

-Sí, de hecho, a mí me gustaría hacer un llamamiento para que todos aquellos que estén pensando en adquirir un perro que adopten uno. En la Can We Run se va a hacer una pasarela de adopción a cargo de la protectora Scooby con el objetivo de que también se pueda concienciar a la gente sobre este aspecto. Hay una segunda cuestión que me gustaría resaltar y es que los propietarios tienen que tener claro que no se pueden tener camadas y camadas sin control porque esto nos lleva después al abandono y a circunstancias que no nos gustan para los animales. Sí habría que hacer un llamamiento a que se esterilicen los animales cuando sea necesario y desde la Concejalía siempre se aboga por esta esterilización. Tenemos un convenio con la Asociación Defensa Animal Zamora para la esterilización de los gatos callejeros. Ya se realizó el año pasado y se va a volver a realizar este año para que no proliferen de forma absolutamente indiscriminada los gatos callejeros. También estamos tramitando un convenio con las clínicas veterinarias para subvencionar la esterilización de perros a los propietarios. Nos parece que esto es una función importante para que no existan camadas de forma absolutamente indiscriminada que después acarrean otra serie de problemas.

-¿La gente suele adoptar en la perrera municipal?

-Sí que se da alguna adopción, pero nos gustaría que fueran muchas más. Los trabajadores y voluntarios de la perrera lógicamente dirían que son pocas. Evidentemente, cuantas más haya, mejor.

-¿Animaría a los zamoranos a participar en la Can We Run del próximo 10 de junio en el Bosque de Valorio?

-Por supuesto, porque además esta iniciativa va muy ligada a la actividad física, que también promovemos desde la Concejalía. Qué mejor que hacer esta carrera y este deporte que en un día de convivencia acompañados de las mascotas, en familia o de forma individual. Además, nos parece muy importante para este día la concienciación de los niños. Por eso, con los niños habrá máxima atención, hasta el punto de que queremos que participen de una forma tan activa como con un concurso de pintura en el que dibujarán a su mascota para que se conciencien y vean la importancia de estos aspectos. También habrá charlas y exhibiciones que enseñarán al dueño de un perro a saber manejar a su mascota y cómo tiene que actuar.