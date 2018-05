El Hospital Provincial contará con una parada para tres taxis

El Hospital Provincial de Zamora contará, en próximas fechas, con tres plazas de aparcamiento para taxis dentro del recinto sanitario según anunciaron ayer el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, tras mantener una reunión junto con el jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón, con representantes de las dos asociaciones de los profesionales del taxi que reclamaban la creación de un emplazamiento para sus vehículos en el centro sanitario.

Para la ubicación se barajan dos posibilidades a la entrada del hospital que no afecten a las plazas de aparcamiento, bastante limitadas, y que son visibles al salir por la puerta del centro sanitario. El delegado de la administración regional precisó que en el aparcamiento de la entrada existe "una zona donde se podía ganar espacio con una reordenación y vamos a ver si se logra algún aparcamiento más para los vehículos de la Junta de carga y descarga como para los taxistas". Castro indicó que ahora están pendientes de un informe que elaborará la Policía Municipal que determinará los flujos de entrada y salida y en cuanto "nos lo indiquen, la pintaremos y lo comunicaremos a los profesionales".

El delegado de la Junta reconoció que la demanda de los taxistas era contar con un espacio en el recinto hospitalario y "creíamos que era un problema porque podía quitar plazas para aparcamientos para los ciudadanos. Hemos buscando una alternativa entre el Ayuntamiento y la Junta para intentar dar un servicio a la población que cada vez es más mayor".

Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, enfatizó que las tres plazas son "de uso para los taxistas en general" al encontrase en el interior de un recinto de titularidad regional. Además, el edil del PSOE anunció que los taxis podrán atravesar la Plaza Mayor a baja velocidad y en las horas en las que "no lleven conflicto con la actividad" en la plaza principal de la ciudad, es decir, "a primeras horas de la mañana y de la tarde".

La medida permitirá que los vehículos profesionales situados en la parada de Nicasio Gallego puedan dar servicio con mayor rapidez a las solicitudes de los barrios bajos. Fagúndez también defendió que es "acertado el cambio de la ubicación de la parada de taxi en la Plaza Mayor", una modificación que no ha gustado al sector del taxi.

Respecto a la instalación de una parada para tres vehículos en el Provincial desde Tele Taxi Zamora, su portavoz Miguel Gómez, señaló que la cifra "es adecuada porque en la parada del Clínico hay seis ubicaciones. En el Provincial que cada vez hay más especializadas y cada vez la demanda será mayor". Su homólogo de Auto-Taxi Zamora, José Antonio Macía, apuntó que "teníamos una propuesta ligeramente distinta porque el delegado no quería reducir plazas y habíamos previsto compartir una zona de carga y descarga, pero inicialmente no será ahí. No obstante, estamos de acuerdo". Ambos taxistas aplaudieron la medida de permitir pasar por la Plaza.